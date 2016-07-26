新冠肺炎｜何栢良：獲豁免人士若從高風險地區抵港應閉環式管理

一對上周六(17日)從沙特阿拉伯來港的姊弟，抵港第3日樣本呈陽性，其中發燒的13歲女童帶L452R變種病毒，2人暫時列為輸入個案。消息指，2人為沙特阿拉伯領事的子女。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，病毒不會認人，同樣會傳染給領事及首相等，建議從高風險地區抵港獲豁免的特殊人士，應接受閉環式管理，以免將病毒帶入社區，包括要有特別交通安排，一旦確診亦不會將病毒帶入社區。

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何栢良指，原則上不贊成讓該類人士在密度高住宅大廈家居檢疫，並強調許多實施家居檢疫的國家地區，容易令病毒走入社區，引致大型爆發。他指若本港疫苗接種率仍未達標，又以「清零」為目標，盡量不應實施家居檢疫。

何栢良亦對來自高風險地區、已完成接種疫苗並有抗體的人放寬檢疫至7天有保留，他認為起碼要檢疫14天。對於是否要接種第三針，他認為香港大部分人連第一劑疫苗都未接種，第三針是言之尚早，預計聯合科學委員會建議特殊組別人士才需接種。