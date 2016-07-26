新冠肺炎｜俄國醫院氧氣輸送管破裂 9名病人死亡

俄羅斯北奧塞梯共和國一間專門治療新冠肺炎病人的醫院，有一條輸送氧氣的管道破裂，導致9名病人缺氧死亡。

涉事的醫院位於北奧塞梯共和國首府弗拉季高加索市內。衞生部門指，事發前，醫院的深切治療部共有71名病人，其中13名病人需要儀器協助呼吸。9名死去的病人，都是靠呼吸機維持生命。俄羅斯傳媒引述衞生部門官員表示，9名死者都是感染了新冠肺炎病毒的病人，均是因缺氧而死。

據《塔斯社》報道，專門調查嚴重罪行的調查委員會已對今次事件展開刑事調查，以確定是否有人是否需要負上刑責。其中一項調查重點，是該醫院是否做好安全措施，以及是否有醫護人員疏忽而導致病人死亡。

官員：死亡與事故有否直接關係言之過早

北奧塞梯共和國署理行政長官明雅爾洛指，醫院內有一條氧氣輸道管周一(9日)破裂，導致氧氣供應中斷，在事故之前，那9名的病人的肺部已經九成受損。對於他們的死亡是否與今次事故有直接關係，目前尚屬言之過早，需要等候調查結果。他表示，醫院工作人員即時發現氧氣輸送管爆裂，並在30至40分鐘內解為患者轉換使用備用氧氣源。他補充說，北奧塞梯共和國其他醫院的氧氣供應都沒有問題。

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