Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜傳「海洋光譜號」有船員初確　有網民稱苦候4小時才能離開
27 分前
#Hashtags
新型肺炎新冠肺炎啟德郵輪碼頭公海遊皇家加勒比國際郵輪海洋光譜號
新冠肺炎｜傳「海洋光譜號」有船員初確　有網民稱苦候4小時才能離開
news-images
消息指「海洋光譜號」有船員初步確診，有網民聲稱在碼頭苦候4小時才能離開。(資料圖片)

本港郵輪「公海遊」推出數個月，今日(21日)突傳出有船員染疫的消息。晚上有消息指，原定今晚7時在啟德郵輪碼頭啟航的皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」，由於有船員初步確診，導致行程需要取消，最少數十名「公海遊」旅客滯留碼頭。

有網民稱下午突停登郵輪

有疑似受影響的旅客晚上在網上討論區透露，在碼頭「乾等」近4小時至晚上9時許，始獲安排陸續離開碼頭及全數退款，惟現場所見僅剩少量職員。該網民又指，下午4時半左右抵達碼頭辦理上船手續時，突暫停登船的安全檢查，料郵輪當時已發現有人染疫。另有其他網民聲稱，船上晚上9時半公布有職員確診。

料屬復陽個案 船上逾千船員已打針

消息指，涉事船員屬「復陽」個案。皇家加勒比國際遊輪發表聲明，指昨對船員的例行檢測中，發現一名船員結果呈初步陽性、沒有病徵，該船員已第一時間被安排隔離，並由醫療團隊進行密切監測。聲明又重申，郵輪上1,250名船員均已完成接種新冠疫苗，以及登船前通過病毒檢測和相關健康篩查。至於受影響乘客，船公司指會全數退款和提供交通費補貼等。

更多疫情新聞：

疫苗接種｜今日打首針人數　科興復必泰各有二千

安心出行｜下月起進入政府大樓包括圖書館泳池體育館須「嘟碼」

新冠肺炎｜港增6宗輸入　最少4人帶變種病毒

新冠疫苗｜港大「溝針」研究　孔繁毅：初步發現安全有效

新冠肺炎｜傳「海洋光譜號」有船員初確 有網民稱苦候4小時才能離開

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜傳「海洋光譜號」有船員初確　有網民稱苦候4小時才能離開-289671
#Hashtags
新型肺炎新冠肺炎啟德郵輪碼頭公海遊皇家加勒比國際郵輪海洋光譜號
Am730

英14歲男童被控謀殺5歲童 受害人母親及繼父同被起訴 曾報稱愛兒失蹤

疫苗接種｜今日打首針人數　科興復必泰各有二千

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
英14歲男童被控謀殺5歲童 受害人母親及繼父同被起訴 曾報稱愛兒失蹤
Am730
Am730
疫苗接種｜今日打首針人數　科興復必泰各有二千
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多