新冠肺炎｜傳「海洋光譜號」有船員初確 有網民稱苦候4小時才能離開

本港郵輪「公海遊」推出數個月，今日(21日)突傳出有船員染疫的消息。晚上有消息指，原定今晚7時在啟德郵輪碼頭啟航的皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」，由於有船員初步確診，導致行程需要取消，最少數十名「公海遊」旅客滯留碼頭。

有網民稱下午突停登郵輪

有疑似受影響的旅客晚上在網上討論區透露，在碼頭「乾等」近4小時至晚上9時許，始獲安排陸續離開碼頭及全數退款，惟現場所見僅剩少量職員。該網民又指，下午4時半左右抵達碼頭辦理上船手續時，突暫停登船的安全檢查，料郵輪當時已發現有人染疫。另有其他網民聲稱，船上晚上9時半公布有職員確診。

料屬復陽個案 船上逾千船員已打針

消息指，涉事船員屬「復陽」個案。皇家加勒比國際遊輪發表聲明，指昨對船員的例行檢測中，發現一名船員結果呈初步陽性、沒有病徵，該船員已第一時間被安排隔離，並由醫療團隊進行密切監測。聲明又重申，郵輪上1,250名船員均已完成接種新冠疫苗，以及登船前通過病毒檢測和相關健康篩查。至於受影響乘客，船公司指會全數退款和提供交通費補貼等。

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