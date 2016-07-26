新冠肺炎｜入境檢疫新規定今起實施 曾祈殷：對港外防風險不大

政府今日起實施入境防疫新規定，將海外地區風險組別，簡化為高中低風險，所有抵港人士均須接受強制檢疫。身處菲律賓及印尼的外傭，若在離港前已在港完成接種新冠疫苗就可來港工作。持有認可接種疫苗紀錄的香港居民，包括外傭，要持有起飛前72小時的檢測陰性證明，及指定檢疫酒店預訂房間確認書。

建議所有登機人士接種疫苗

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目認為，新措施對本港構成的外防風險不太大，因隔離期限無縮減，以及有足夠的核酸檢測量，相信可及時找到確診個案。被問到新冠肺炎的輸入確診個案，大部分已接種疫苗時，曾祈殷指，現時科技及醫療並不能完全確保預防新冠病毒。

曾祈殷又認為，全球受Delta變種病毒影響，海外地區全屬高風險地區。因此他建議所有登機人士應該接種疫苗，把交叉感染機會降至最低，以及做好抗體測試，確保免疫系統受保護。

高風險地區非港人禁止登機來港

新規定下，高風險地區的非香港居民禁止登機來港，已完成接種疫苗並持有認可接種紀錄的香港居民，以及他們同行的12歲以下子女可以入境，之後須隔離21日，期間接受4次檢測，完成檢疫後再自我監察7天，並於抵港第26日再做檢測。

從中或低風險地區抵港的人士，分別要檢疫21日及14日，若已完成接種疫苗可縮短檢疫期7日。從中風險地區抵港、已接種疫苗，同時持3個月內有效血清抗體測試證明的人士，可進一步縮短檢疫期至7日。



