新冠肺炎｜入街市要掃碼 聶德權：初時較寬鬆

從明日開始，政府設施將強制入內人士必須掃「安心出行」場地二維碼記錄行蹤，不得「填紙仔」，公務員事務局長聶德權表示，初期會比較寬容處理。

政府早前要求強制推行使用「安心出行」進入各部門轄下設施，其中食環署亦宣布包括公眾街市、小販市場等，聶德權出席商台節目時表示，街市人流多，市民買東西時亦有較多接觸，因此更有需要透過「安心出行」協助控制一旦出現的感染個案，但明白實際使用時或遇到各種困難，初期會較寬鬆。

無家者等有困難人士可豁免

就無家者等未必有能力購買或使用智能電話人士，聶德權指，他們進入政府設施需提供可聯絡的電話號碼，又重申虛報資料或使用假的「安心出行」有機會觸犯相關法例。

七成接種率似近還遠

就疫苗接種，負責統籌疫苗接種安排的聶德權提到，目前已打第一針新冠疫苗的比率是68.5%，距七成接種率看似很近但又很遠，形容面對樽頸，包括長者接種率仍然偏低，不過也留意到過去6個星期，60歲以上人口接種疫苗的增長率，比工作人口高，感到近日社會氛圍已有改善。他指出，若要與內地及海外通關，需要有「三寶」，包括嚴謹外防輸入措施、防止本地感染擴散能力、以及高疫苗接種率，本港與內地專家短期內會繼續商討通關對接安排，但現時很難估計實際關通時間，希望愈快愈早。