新冠肺炎｜內地今波疫情再蔓延1省 吉林首增確診

內地新冠肺炎本土疫情持續，周二新增39宗確診及25宗無症狀感染，確診個案當中，遼寧大連佔17宗，河南鄭州7宗、周口1宗，河北辛集5宗，黑龍江黑河4宗，江西上饒2宗，雲南德宏州2宗，四川成都1宗；無症狀個案當中，遼寧大連佔15宗，河南周口4宗、鄭州1宗，雲南德宏州2宗，內蒙古阿拉善盟1宗，江西上饒1宗，甘肅蘭州1宗。

另外，吉林省周三公布新增1宗本土確診，是該省今輪疫情中首宗確診。內地今輪本土疫情已蔓延21個省(區市)，分別是內蒙古、陝西、湖南、寧夏、甘肅、北京、貴州、雲南、湖北、青海、河北、山東、黑龍江、四川、江西、浙江、重慶、江蘇、河南、遼寧和吉林。

吉林確診者曾去河北北京

根據吉林政府通報，新增確診者上月20日從河北秦皇島到北京出差，本月7日搭高鐵回吉林，周二到醫院檢測，今日凌晨轉送至發燒門診，現時已在專責醫院隔離治療，其同住母親曾在本月8日到樓下藥房買藥。確診者所住小區已封閉管理並為所有居民核酸檢測。

河北承德雙橋區則因發現4名吉林確診者的密切接觸者，即日封閉多個小區及一間工業學校，周邊商戶停業。吉林確診者曾到訪的北京朝陽區多間食肆、酒店、超市等場所亦被臨時管控，以展開流行病學調查及核酸檢測。