新冠肺炎｜內地再爆疫情 福建一日增22宗本地病例

內地福建上周五爆發新一輪本地新冠疫情，過去一日再新增49宗確診病例，當中27宗屬輸入病例，以及22宗為本土病例，全部來自福建，其中莆田有15宗、泉州有6宗、廈門有1宗；另有28宗新增無症狀感染者個案，13宗為本土個案，全部亦是來自福建莆田，截至昨日下午4時，莆田今輪疫情累計有32人確診及32名無症狀感染者，當中部分病例樣本的基因排序結果，初步判定感染Delta變種病毒。

新增的廈門病例是莆田患者的密切接觸者，是廈門大學附屬第一醫院第三方公司一名後勤人員，醫院即日起實行封閉管理，暫停門急診醫療服務。

內地今輪疫情最先在莆田市仙遊縣楓亭鎮一間小學發現，鎮內一間鞋廠亦有確診個案。國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，福建疫情發現得較遲，疑似源頭感染者入境後38天才確診，至今已初步形成學校和鞋廠兩個傳播點，均為人員密集場所，12歲以下陽性病例較多，都是未能接種疫苗的群組，目前疫情集中在莆田的楓亭鎮，人員流動高峰未到。張文宏強調，面對疫情仍面臨巨大挑戰，未來要在快速檢測技術、疫苗、抗病毒藥物的三重保護下徹底實現有效防控。

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