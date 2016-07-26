新冠肺炎｜內地單日新增50宗本土確診 10日累計247宗

內地新冠肺炎本土疫情仍在擴散，昨日新增50宗確診，重災區內蒙古佔32宗，貴州佔5宗，山東、甘肅各佔4宗，北京佔3宗，寧夏佔2宗。據央視統計，自本月17日陝西西安報告首宗本土確診以來，短短10天就有12個省區市報告247宗本土確診個案。

北京19人違反防疫規定被刑事立案

另外，北京今午舉行疫情記者會，指3名新增確診患者之中，其中2人是日前確診個案的密切接觸者，居於昌平區，1人是無症狀轉確診，居於豐台區。北京在今輪疫情中已有20人確診、1人無症狀感染，共有3條傳播鏈，分別是豐台傳播鏈、昌平傳播鏈，以及與豐台、海淀、昌平群組相關的傳播鏈。

北京警方則通報，已處理24宗妨害傳染病防治等涉疫違法犯罪案件，刑事立案調查19人，行政處罰13人。北京警方又公開5類典型個案，分別是「違反社區封控措施、不服從防疫工作人員管理」、「違反進出京疫情防控要求、逃避正常檢查」、「違反公共場所疫情防控規定，不按要求佩戴口罩、測溫驗碼，拒不服從管理」、「拒不執行疫情期間密閉場所暫停開放要求」及「非法組織跨省旅遊活動、妨害傳染病防治工作」。

男子欲逃離封閉小區兼打防疫人員被捕

其中作為高風險地區的昌平區宏福苑社區上周六已被封閉管理，但一名31歲男居民周一欲擅自離開，並毆打勸阻的防疫工作人員，被刑事立案。一名39歲男子則在上周二非法組織昌平區多個小區53名居民，坐旅遊巴到河北霸州一日遊，但無為登車人士逐一掃碼登記，其中一名近期去過高風險地區旅遊的參加者上周五確診，該名組織者及旅遊巴司機被刑事立案調查。

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