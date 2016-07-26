新冠肺炎｜內地單日確診破百 黑龍江疫區「四門落鎖」

內地新冠肺炎疫情持續擴大，昨日新增109宗確診，是繼8月上旬後單日確診數字再次破百；本土確診佔93宗，亦是8月上旬以來最多。黑龍江本土疫情嚴峻，昨新增35宗確診，短短一周就增至144宗，其中140宗來自黑河市愛輝區。愛輝區已進入應急狀態，並啟動「四門(家門、院門、村門、區門)落鎖」機制，患者所住的51個小區更「硬封閉」。

疫情波及17省區市 631人確診

內地今輪本土疫情在上月17日由西部旅遊引爆並迅速蔓延，同期還有黑河愛輝區、內蒙古二連浩特的獨立傳播鏈及雲南邊境城市零星個案，截至昨日已增至17個省區市631人確診。

在黑河市愛輝區，自上月27日報告首宗確診以來，全市已進行6次全民檢測，覆蓋城鄉18萬人，新增患者均為集中隔離或居家隔離人士。愛輝區疫情防控指揮部社區防控負責人馮軍恩則指出，為防止疫情輸出，愛輝區在發現疫情當日已啟動四門落鎖機制，在8個出入城區路口設置關卡，嚴控人、車離開；居家隔離者所住單位大門貼上封條或安裝門磁，集中隔離賓館24小時全封閉管理。全區設409個值守點，全天候嚴格執行「掃碼+測溫+戴口罩」規定，每戶每兩天可派一人外出採購生活物品；硬封閉小區所有採購、送貨、辦事則由社區人員及義工等代勞。

黑河愛輝區增1高風險14中風險區

愛輝區鹿源春社區宏志小區已於昨日升級為疫情高風險地區，同區還有14個小區和村莊升級為中風險。

石家莊農村疫情透過賣蘋果擴散

至於西部旅遊傳播鏈，近日在河北石家莊、甘肅天水市急速擴散，四川、重慶和江蘇常州亦相繼出現確診。其中石家莊昨新增14人確診，均來自深澤縣的農村，且疾控部門進行疫情調查後，發現鄰近的辛集市和晉州市疫情，是透過深澤縣相關農村村民賣蘋果而傳播過去，而在今輪疫情中，河北已增至34人確診。天水市昨新增13人確診，累計36人，甘肅省長任振鶴直言，天水疫情嚴峻複雜，是全省的重點難點。

四川重慶宵夜群組擴大

四川成都和重慶則在昨日分別新增1宗及4宗確診，其中成都確診者上月中曾到寧夏銀川和甘肅蘭州出差，22日回重慶與同事宵夜，27日曾因身體不適就診，檢測呈陰性，28日回到成都上班，29日看醫生時否認曾去爆疫地區(銀川和蘭州)，之後因健康碼變黃色而去檢測，結果確診，而與其宵夜3名重慶同事亦在重慶確診。此外，成都和江蘇常州今日通報分別有2人及3人確診，均為上述成都、重慶確診者的密切接觸者。