新冠肺炎｜內地單日確診破百 黑龍江疫區「四門落鎖」

內地新冠肺炎疫情持續擴大，前日新增109宗確診，是繼8月上旬後單日確診數字再次破百；本土確診佔93宗，亦是8月上旬以來最多。黑龍江本土疫情嚴峻，前日新增35宗確診，短短一周就增至144宗，其中140宗來自黑河市愛輝區。愛輝區已進入應急狀態，並啟動「四門(家門、院門、村門、區門)落鎖」機制，患者所住的51個小區更「硬封閉」。

內地今輪本土疫情自上月17日由西部旅遊引爆並迅速蔓延，同期還有黑河愛輝區、內蒙古二連浩特的獨立傳播鏈，以及雲南邊境城市零星個案，而截至前日，內地已增至17個省區市631人確診。

在黑河市愛輝區，自上月27日報告首宗確診以來，全市已進行6次全民檢測，覆蓋城鄉18萬人，新增患者均為集中隔離或居家隔離人士。愛輝區疫情防控指揮部社區防控負責人馮軍恩則指出，為防止疫情輸出，愛輝區在發現疫情當日已啟動四門落鎖機制，在8個出入城區路口設置關卡，嚴控人、車離開；居家隔離者所住單位大門貼上封條或安裝門磁，集中隔離賓館24小時全封閉管理。全區設409個值守點，全天候嚴格執行「掃碼+測溫+戴口罩」規定，每戶每兩天可派一人外出採購生活物品；硬封閉小區所有採購、送貨、辦事則由社區人員及義工等代勞。

愛輝區鹿源春社區宏志小區已於周二升級為疫情高風險地區，同區還有14個小區和村莊升級為中風險。

成都重慶傳播鏈因消夜蔓延

至於西部旅遊傳播鏈，近日在河北石家莊、甘肅天水市急速擴散，四川、重慶和江蘇常州亦相繼出現確診。其中石家莊深澤縣前日急增14人確診，全省確診者增至34人。天水市則新增13人確診，累計36人，甘肅省長任振鶴直言，天水疫情嚴峻複雜，是全省的重點、難點。

四川成都和重慶則在前日分別新增1人及4人確診，其中成都確診者上月中曾到爆疫的寧夏銀川和甘肅蘭州出差，之後到重慶與一名分公司同事消夜，回到成都上班後，因不適求診時，卻否認曾到疫區。消夜團及3名重慶密切接觸者相繼確診，成都和江蘇常州昨亦分別有2人及3人確診，均為成都、重慶患者的密切接觸者。

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