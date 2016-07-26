新冠肺炎｜內地增125宗確診94宗屬本土 河南官員望月底前撲滅

內地過去一日新增125宗新冠肺炎確診個案，94宗屬本土感染，河南佔41宗，江蘇38宗、湖南12宗、湖北3宗。境外輸入病例有31宗，無新增死亡或疑似個案。新增39宗無症狀感染個案，8宗來自本土，河南及湖北各有4宗。內地至今有93,826人確診，4,636人死亡，87,587人康復出院。

其中，河南新增的41宗個案中，40宗址由無症狀感染轉為確診，患者址在鄭州，另外1名確診患者來自開封，開封多地調整為高風險地區。河南省委書記樓陽生表示，努力在本月底前撲滅疫情。湖北新增的3宗個案中，2宗來自武漢，1宗在荊門，武漢另外再多4宗無症狀感染個案。

揚州展開第5輪全員檢測

江蘇38宗個案全部來自揚州，其中1宗屬重型病例。揚州自上月20日以來，累計346宗本土病例，已超越最先出現病例的南京市。當地主城區今日開展第5輪大規模核酸檢測。揚州市政府發布通告，指市內存在疫情防控措施落實不到位問題，有個別小區及農貿市場等工作人員，未有做好檢測體溫和掃描健康碼的工作，小區「足不出戶」淪為空談。

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