新冠肺炎｜內地增49宗確診24宗屬本土 多名患者曾到張家界

內地新增49宗新冠肺炎確診個案，24宗屬本土感染，江蘇佔20宗，四川3宗，北京1宗，境外輸入有25宗。另外，內地新增14宗無症狀感染個案，12宗屬境外輸入，2宗屬本土個案，來自湖南及四川。內地累計92,811人確診，4,636名患者死亡，87,288人康復出院。

北京新增的1宗本土確診個案，患者本月20日到湖南張家界等地旅遊，本月25日回到北京，列為北京以外的關聯本土個案。另外，江蘇淮安以及遼寧大連，亦曾到張家界旅遊。

上周四曾觀看魅力湘西觀眾列高風險人群

湖南省張家界疫情防控工作指揮部發布通知，把上周四曾觀看「魅力湘西」演出的觀眾列為高風險人群，要求主動報告，並配合集中隔離和強制檢測。江蘇淮安市加強防控措施，洪澤區實施封閉管理，關閉所有離開通道，曾前往張家界旅遊的人員要強制檢測，所有大型群眾性活動停辦，卡拉OK、戲院、健身中心及酒吧食肆等，最多接待一半顧客。

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