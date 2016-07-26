新冠肺炎｜內地增61宗本土病例 廣州20領導幹部被問責

國家衛健委公布，內地過去一日新增81宗新冠肺炎確診個案，其中61宗屬本土病例，江蘇38宗、湖北10宗、湖南7例、河南及雲南各3宗。新增2宗疑似病例，均為境外輸入。新增無症狀感染個案38宗，其中10宗來自湖北、浙江1宗，境外輸入27宗，當日轉為確診有1宗，屬境外輸入。內地至今累計94,161宗確診，4,636名患者死亡，87,689人康復出院。

河南鄭州今日下午2時起 開展全第二輪重點人群核酸檢測，預計明日中午前完成採樣。鄭州第一輪重點人群核酸檢測，超過62萬人接受採樣，檢出2宗陽性個案。

暴露出常態化疫情防控存在薄弱環節

另外，廣州5月爆發本地新冠疫情，廣東省紀委監委、市紀委監委疫情防控問責聯合調查組調查後，有20名領導幹部被問責。其中廣州市衛健委主任黃光烈、荔灣區委書記陳小華、荔灣區長畢銳明等被免職；市疾控中心主任楊智聰，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，副市長黎明亦給予黨內警告、政務記過處分。

當局表示，在疫情發生及處置過程中，暴露出常態化疫情防控存在薄弱環節，一些黨員領導幹部履職不力、失職失責。