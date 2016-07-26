新冠肺炎｜內地增64宗確診 21宗本土病例江蘇佔18宗

國家衛健委表示，內地過去一日新增64宗新冠肺炎確診個案，其中21宗屬本土病例，18宗來自江蘇、湖南2宗、北京1宗，另外，境外輸入個案有43宗，當中雲南21宗、廣東9宗等。內地亦新增25宗無症狀感染個案，本土個案佔8宗，江蘇和湖南各有4宗，17宗屬境外輸入，2宗當日轉為確診。內地至今累計92,875宗確診，4,636名患者不治，87307人康復出院。

南京高風險地區停工停產停課

江蘇18宗本土病例，南京佔13宗。南京江寧區進一步要求做好疫情防控工作，中高風險地區足不出戶、低風險地區嚴格限制出入；禁止節慶或50人以上會議、聯歡、體育比賽等，要求喜事緩辦、喪事從簡；嚴格限制聚餐人數；高風險地區停工停產停課，各類診所、門診部及口腔類民營醫療機構全面停診。

張家界所有景區今日起暫停開放

近日多名確診者曾到湖南張家界，巿委旅遊工作辦表示，根據疫情防控要求，由今早8時起，張家界所有景區景點暫停對外開放，直至另行通知。張家界當局指，當地目前有754個旅行團，合共1.19萬人。市疾控中心發出提示，暫時別前往張家界旅遊。全市範圍内的旅游購物場所、電影院、KTV、網吧、洗脚按摩場所，以及宗教聚會場所等關閉停業。

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