新冠肺炎｜內地增96宗確診71宗屬本土 武漢疫情證實為Delta病毒

內地過去一日新增96宗新冠肺炎確診個案，本土病例有71宗，其中江蘇佔最多有35宗，其餘分布在山東、雲南、河南、福建、湖南及湖北。境外輸入病例有25宗，分布在雲南、福建和上海等地，上海再多2宗境外輸入的疑似個案。新增的27宗無症狀感染個案，15宗本土個案分別在河南、湖北及湖南。內地至今有93,289人確診，4,636名患者死亡，87,000多人康復出院。

武漢Delta變種病毒與江蘇屬同一傳染源

湖北武漢清零14個月後再現本土疫情，早前確診的7名外來務工人員屬同一傳染源，其中2人樣本測序結果顯示為Delta變種新冠病毒，與江蘇今輪本土病例的病毒株高度同源。當局相信其中一名患者在荊州高鐵站候車時，曾與江蘇淮安一個旅行團的活動軌跡有交集，返抵武漢後把病毒傳染給室友和工友。

當局指，本輪疫情患者體內病毒載量高，研究顯示Delta變種病毒傳播能力強及速度快，導致病例增加速度較快，為疫情防控工作帶來嚴峻挑戰。