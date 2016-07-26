新冠肺炎｜內地增98宗確診55宗屬本土 實施嚴格進出京管理

國家衛健委公布，內地過去一日新增98宗新冠肺炎確診個案，其中55宗屬本土病例，江蘇40宗、湖南7宗，北京及湖北各2宗、山東、河南、海南及雲南各1宗。另有43宗屬輸入病例。

另外，內地新增60宗無症狀感染個案，44宗屬本土病例，當中河南有28宗，湖南11宗，江蘇及湖北各有2宗，北京1宗，境外輸入16宗。內地至今累計93,103人確診，4,636名患者死亡，87,000多人康復出院。

在京黨政機關人員勿往中高風險地區

對於北京出現京外疫情關連病例，當局要求實施嚴格進出京管理，在京黨政機關人員及國企人員，原則上不得前往中高風險地區，其餘民眾近期盡量不要離開北京旅遊，不前往國內外中高風險所在地，如非必要勿離開北京或出境。南京市9個區58條街道今日起展開第四輪檢測。河南鄭州就將核酸檢測結果異常人士所住的村，調整為封閉區。