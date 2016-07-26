新冠肺炎｜內地疫情反彈 許樹昌倡陸路回港者改在酒店檢疫

內地新冠肺炎疫情近日反彈，昨日新增107宗確診個案，當中32宗屬輸入病例，75宗屬本土病例，其中江蘇本地病例佔最多，有53宗，其餘分佈在湖北、湖南和河南等地；另外錄得20宗本土無症狀感染。

在本港，政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台表示，本港近日多宗輸入個案都接種了疫苗，但Delta變種病毒出現令疫苗功效打折扣，認為要有八至九成接種率，免疫屏障會更穩陣。他說，現時從南京等地回港人士，只需居家隔離，情況令人擔心，建議政府安排經陸路回港人士改在酒店檢疫，以防走漏。

居家隔離者或將病毒傳染家人

許樹昌指，現時當局已暫停廣東省以外的「回港易」，但已接種疫苗人士經陸路回港都是在家作家居檢疫，令人擔心，當中他們有可能曾到爆發Delta變種病毒的省份，如果他們回港後在家檢疫，由於香港地方窄，變相有爆發風險，居家隔離人士可能會將病毒傳染同住家人，家人外出時或將病毒散播社區，認為政府應改到酒店進行隔離檢疫。

許樹昌又表示，Delta變種病毒在全球擴散，內地及澳門亦受到影響，本港要做好外放輸入，但不能長期封關。他建議高危行業，例如要接觸來港人士的酒店業及機場員工，要盡早接種疫苗。

相關新聞：

新冠疫苗｜14青年打針後患輕微心肌炎 專家倡2周內勿做激烈運動

新冠疫苗｜32歲女打避孕針遭誤接種科興 衛生署禁涉事私家醫生打針