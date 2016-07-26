新冠肺炎｜內地研究：武漢患者出院1年仍有後遺症

內地新冠肺炎疫情自2019年底在湖北武漢爆發後，武漢金銀潭醫院成為首家專責接收新冠患者的醫院。內地多名醫學專家追蹤1,276名新冠康復者自金銀潭醫院出院後6個月及1年的健康和生活情況，發現多數人在發病1年後仍有最少1項異常症狀，包括疲勞或肌肉無力、睡眠困難、脫髮、嗅覺和味覺障礙等，而他們出院1年後的健康狀況雖然相比出院6個月時有明顯改善，但仍未恢復至基線健康水平。相關研究論文已於上周六發表於國際醫學期刊《刺針》(The Lancet)。

研究由金銀潭醫院、首都醫科大學、中國醫學科學院及中日友好醫院的專家共同完成，研究對象中位年齡為59歲，男性佔681人(53%)；864人(68%)住院期間曾插喉及用氧氣罩，94人(7%)需要高流量鼻插管、無創機械通氣或有創機械通氣，54人(4%)入住ICU，307人(24%)接受皮質類固醇治療。

焦慮抑鬱比例上升

研究顯示，最少有1種後遺症的人數比例由6個月時的68%降至12個月時的49%；疲勞或肌肉無力是最常見症狀，但由6個月時的52%下降至12個月時的20%；更多患者出現焦慮或抑鬱，由6個月時的23%增至12個月時的26%，主要是輕度焦慮或抑鬱，僅1人曾求助心理醫生。

肺功能方面，6個月時有128人進行肺部電腦斷層掃描檢查(CT)後發現最少1種影像學異常；12個月時，中度和重度患者有此情況的比例下降至39及40%，危重患者仍高達87%。

呼吸困難比例增加

值得注意的是，mMRC(呼吸困難)評分為1或以上的(越高分越易感到呼吸困難，例如3分是「平路行走100米，每隔幾分鐘就需要停下來呼吸」)，比例從6個月時的26%略微增加到12個月時的30%。出院後12個月期間，約20%至30%的中度患者出現肺彌散障礙(氧氣、二氧化碳等氣體通過肺泡膜進行交換的物理彌散過程發生障礙)，而這一比例在危重患者中高達54%。論文認為，此現象令人擔憂，應探索預防或改善後遺症的策略。

女性出現後遺症比例遠高於男性

研究還發現，女性受新冠後遺症的影響更大，有疲勞或肌肉無力的女性比例是男性的1.43倍，焦慮或抑鬱的比例是男性的2倍，彌散障礙的比例是男性的2.97倍。研究同時指出，在患病前有工作的479人中，422人(88%)已恢復原工作，且大多數 (其中76%)已恢復原有工作水平。57人(12%)沒有回到原來的工作崗位，其中18人稱是因為身體機能下降，14人不願意做以前的工作，10人失業。

「長期新冠」影響正常生活工作

《刺針》針對今次研究發表評論，指「長期新冠」(long covid)是現代醫學的首要挑戰，隨著新冠肺炎大流行持續不斷，持續的疲勞、呼吸困難和抑鬱等症狀可能影響到數百萬人，但民眾對這種情況知之甚少。此外，由於未有經驗證治療方法和康復指導，「長期新冠」會影響患者恢復正常生活和工作的能力，在社會層面上，則增加醫療保健負擔，加劇經濟損失。