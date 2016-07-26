Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜內地研究：武漢患者出院1年仍有後遺症
1 小時前
#Hashtags
新冠肺炎武漢金銀潭醫院長期新冠後遺症
新冠肺炎｜內地研究：武漢患者出院1年仍有後遺症
news-images
武漢金銀潭醫院在爆疫初期收治大批新冠患者，被稱為疫情「風暴眼」。(互聯網)

內地新冠肺炎疫情自2019年底在湖北武漢爆發後，武漢金銀潭醫院成為首家專責接收新冠患者的醫院。內地多名醫學專家追蹤1,276名新冠康復者自金銀潭醫院出院後6個月及1年的健康和生活情況，發現多數人在發病1年後仍有最少1項異常症狀，包括疲勞或肌肉無力、睡眠困難、脫髮、嗅覺和味覺障礙等，而他們出院1年後的健康狀況雖然相比出院6個月時有明顯改善，但仍未恢復至基線健康水平。相關研究論文已於上周六發表於國際醫學期刊《刺針》(The Lancet)。

news-images
有關研究刊於國際醫學期刊《刺針》。

研究由金銀潭醫院、首都醫科大學、中國醫學科學院及中日友好醫院的專家共同完成，研究對象中位年齡為59歲，男性佔681人(53%)；864人(68%)住院期間曾插喉及用氧氣罩，94人(7%)需要高流量鼻插管、無創機械通氣或有創機械通氣，54人(4%)入住ICU，307人(24%)接受皮質類固醇治療。

焦慮抑鬱比例上升

研究顯示，最少有1種後遺症的人數比例由6個月時的68%降至12個月時的49%；疲勞或肌肉無力是最常見症狀，但由6個月時的52%下降至12個月時的20%；更多患者出現焦慮或抑鬱，由6個月時的23%增至12個月時的26%，主要是輕度焦慮或抑鬱，僅1人曾求助心理醫生。

肺功能方面，6個月時有128人進行肺部電腦斷層掃描檢查(CT)後發現最少1種影像學異常；12個月時，中度和重度患者有此情況的比例下降至39及40%，危重患者仍高達87%。

呼吸困難比例增加

值得注意的是，mMRC(呼吸困難)評分為1或以上的(越高分越易感到呼吸困難，例如3分是「平路行走100米，每隔幾分鐘就需要停下來呼吸」)，比例從6個月時的26%略微增加到12個月時的30%。出院後12個月期間，約20%至30%的中度患者出現肺彌散障礙(氧氣、二氧化碳等氣體通過肺泡膜進行交換的物理彌散過程發生障礙)，而這一比例在危重患者中高達54%。論文認為，此現象令人擔憂，應探索預防或改善後遺症的策略。

news-images
去年1月底，金銀潭醫院20名新冠患者集體出院。(資料圖片)

女性出現後遺症比例遠高於男性

研究還發現，女性受新冠後遺症的影響更大，有疲勞或肌肉無力的女性比例是男性的1.43倍，焦慮或抑鬱的比例是男性的2倍，彌散障礙的比例是男性的2.97倍。研究同時指出，在患病前有工作的479人中，422人(88%)已恢復原工作，且大多數 (其中76%)已恢復原有工作水平。57人(12%)沒有回到原來的工作崗位，其中18人稱是因為身體機能下降，14人不願意做以前的工作，10人失業。

「長期新冠」影響正常生活工作

《刺針》針對今次研究發表評論，指「長期新冠」(long covid)是現代醫學的首要挑戰，隨著新冠肺炎大流行持續不斷，持續的疲勞、呼吸困難和抑鬱等症狀可能影響到數百萬人，但民眾對這種情況知之甚少。此外，由於未有經驗證治療方法和康復指導，「長期新冠」會影響患者恢復正常生活和工作的能力，在社會層面上，則增加醫療保健負擔，加劇經濟損失。

news-images
國務院總理李克強去年1月曾到金銀潭醫院考察。(互聯網)
 news-images
去年2月，武昌方艙醫院首批28名新冠輕症患者集體出院。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜內地研究：武漢患者出院1年仍有後遺症-282927
#Hashtags
新冠肺炎武漢金銀潭醫院長期新冠後遺症
Am730

疫苗抽獎｜信和集團首輪逾250萬人登記 9月8日抽一名成凱滙單位業主

新冠肺炎｜以毒攻毒？研究︰一種毒蛇毒液可遏新冠病毒 削75%複製力 有助研藥物

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗抽獎｜信和集團首輪逾250萬人登記 9月8日抽一名成凱滙單位業主
Am730
Am730
新冠肺炎｜以毒攻毒？研究︰一種毒蛇毒液可遏新冠病毒 削75%複製力 有助研藥物
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多