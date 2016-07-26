新冠肺炎｜內地17省現本土個案 當局斥南京機場防疫鬆懈

內地新冠肺炎疫情持續擴大，截至今早9時已有17個省份通報有本土確診或無症狀感染個案，疫情中、高風險地區達144個，是疫情常態化防控以來最多。國家衛健委指，目前內地疫情呈「多點發生、局部暴發」，要從嚴從快推進新發現感染者區域協查，做好重點區域、重點人員管理，防止疫情擴散。

內地今波疫情由江蘇南京祿口機場擴散到揚州、淮安、湖南張家界、武漢、北京、廣東珠海及中山等多個省市，連澳門最新疫情亦與之相關。對於南京祿口機場防疫失效，民航局表示，原因包括防控制度落實不到位、長時間平穩運行致機場從業人員出現鬆懈麻痹心態，以及機場清潔業務外判且無嚴格落實疫情防控責任等。

暫停中高風險區陸路交通

交通運輸部則指出，已指導涉疫地區及時關閉出入中、高風險地區所在縣區的道路客運服務，暫停中、高風險地區所在城市的跨城巴士、的士、順風車業務；巴士和軌道交通線路途經中、高風險地區時飛站。交通運輸部又要求，各地國際道路貨物運輸車輛駕駛員、登臨船舶航行作業人員、引航員、進口冷鏈貨物裝卸人員等前線崗位，採取人員相對固定、輪班制度、集中住宿等舉措，避免其與家人和社區人員接觸。

民航局對從事國際業務的前線工作人員，也有同樣固定編班、輪班及避免接觸家人和社區的要求，並同時要求他們隔天檢測，其他服務保障人員則要每周兩測。

非必要非緊急不簽發出入境證件

另外，國家移民局指出，目前境外疫情反彈非常明顯，內地「外防輸入」形勢嚴峻，故將加強口岸邊境的出入境管理，包括嚴格限制非緊急、非必要人員跨境流動，即從嚴審批簽發公民出入境通行證件，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件，如若有需要赴境外留學、就業、商務等，經審核屬實後簽發出入境證件。

移民局又介紹海陸空口岸防疫措施，包括在空港口岸對境外航班實施專區查驗，於海港口岸實施非必要不登陸、不登輪、不搭靠的管理措施，在陸地口岸嚴格執行「客停貨通」政策，在邊境一線保持最高等級防控。



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