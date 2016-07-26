新冠肺炎｜全港累計17隻毛孩染疫 386隻寵物曾檢疫監察

寵物主人若不幸染上新冠肺炎，毛孩應何去何從？漁護署表示，目前寵物主人若染疫或須接受隔離檢疫，在經同意下，其飼養的哺乳類寵物會被送往指定設施，作檢疫和獸醫學監察，期間會為牠們採集口腔、鼻腔、肛門及糞便樣本作病毒檢測。而截至上月底，共有17隻寵物，包括9隻狗及8隻貓對病毒呈陽性反應，但牠們沒有相關病徵。

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根據漁護署近日向立法會呈交的文件，截至上月底，該署已為386隻哺乳類寵物作檢疫和獸醫學監察，包括為173隻狗、166隻貓、31隻倉鼠、10隻兔子、4隻毛絲鼠、1隻刺蝟及1隻天竺鼠。

漁護署表示，如接受檢疫寵物的獸醫學監察及檢測結果理想，署方會於其主人或獲授權人士能夠接回牠們時歸還。而若對病毒呈陽性，便須再經署方獸醫師作詳細檢查及反覆檢測，待檢測結果持續呈陰性及證明該寵物已經沒帶有病毒後，才會交還予其主人。

暫代照顧148隻雀鳥、龜及魚

另外，漁護署指，雖然目前沒有證據顯示非哺乳類寵物會感染新冠病毒，但該署亦可暫代檢疫人士照顧該些寵物；截至上月底，該署已暫代照顧148隻非哺乳類寵物，包括雀鳥、龜及魚等。