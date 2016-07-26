新冠肺炎｜全球累計逾2.5億宗確診 澳洲今日起為民眾注射加強劑

《路透社》報道，全球累計已有2.5億人確診感染新冠病毒。在Delta變種病毒肆虐下，全球240個國家，有55個國家的單日感染人數不斷上升。其中，俄羅斯、烏克蘭和希臘每日新增病例都創疫情以來新高，而近期新增病例有一半以上來自歐洲國家，大約每4天新增100萬宗確診。由於大部分國家已開展新冠疫苗接種，過去3個月，全球每日平均新增確診個案減少36%。

世界衞生組織(WHO)表示，全球仍有超過一半人口，未接種過一劑新冠疫苗，在低收入國家，至少接種一劑的比率不足5%。警告疫苗分配不勻會阻礙全球控制疫情能力，呼籲發達國家提供資金及疫苗，以助低收入國家盡快建立疫苗屏障。

澳洲今日進一步放寬防疫限制措施

另外，澳洲今天開始為民眾接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗作為加強劑。澳洲衞生部門表示，18歲或以上的成年人，只在6個月前完成接種第二劑新冠疫苗，就可以注射第三針加強劑。當局早前，已為逾7萬名在護老院的長者及部分醫護人員接種加強劑。

當地今日進一步放寬防疫限制措施，取消已接種疫苗的家庭訪客人數限制，亦會放寬餐廳和娛樂場所接待的顧客人數澳洲目前的疫苗接種率已超過八成。在悉尼所在的新南威爾士州16歲或以上人士的接種率，更已接近九成。

根據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，澳洲確診感染新冠肺炎人數累計逾18萬宗確診個案，有7,269人不治。

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