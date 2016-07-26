新冠肺炎｜全球逾400萬人不治 CDC：Delta成傳播主流

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，全球新冠病毒死亡病例超過400萬。根據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球確診感染新冠肺炎人數累計近1.85億，累計有近400萬人不治。

譚德塞說，世界正處疫情大流行危險關頭，形容死亡人數超過400萬是悲劇性，死亡總人數亦可能被低估。他指出，由於病毒快速變異和疫苗接種不平等，很多國家和地區出現病例和住院人數急劇上升。他再次呼籲少數國家放棄疫苗民族主義，全世界團結起來共同應對疫情。

美國疾控中心：51.7%新確診個案與Delta有關

美國疾控中心(CDC)數據模型顯示，最初在印度發現的Delta變異新冠病毒，已經成為美國傳播主流。

美國衞生部估計，51.7%的新確診個案與Delta變異病毒有關。最初在英國發現的Alpha變異病毒曾經是美國主流毒株，現時只佔新確診個案的28.7%。有關評估是CDC根據病毒基因監察數據作出推斷。