新冠肺炎｜兩學生前日英國返港後確診 單日增4宗個案全帶L452R

本港今日(1日)新增4宗新型肺炎確診，全屬帶有L452R變異病毒株、沒有病徵的輸入個案，連續24日「零本地感染」。至今本港累計11,927宗確診個案；另當局暫時錄得約10宗初步確診。

今日新增的個案分別來自英國、俄羅斯及印尼等地，他們均未有接種新冠疫苗：

⚫ #11925：27歲女學生，6月29日乘搭國泰航空CX270航班由英國抵港

⚫ #11926：54歲女子，6月29日乘搭土耳其航空TK83航班由俄羅斯抵港

⚫ #11927：19歲男學生，6月29日乘搭荷蘭航空KL819航班由英國抵港

⚫ #11928：40歲女外傭，6月11日乘搭國泰航空CX2780航班由印尼抵港，於赤鱲角富豪機場酒店檢疫第19日確診

3地方到訪者明日或之前要強制檢測

衞生防護中心昨日接獲英國通知，指一名43歲女子和一名5歲男童當地確診，他們上月18日由本港乘搭國泰航空CX251航班往倫敦，3日後檢測樣本呈陽性。食物及衞生局昨晚公布，任何在6月5日至30日期間，曾逗留在該兩宗個案曾居住的馬鞍山海澄軒海景酒店逾兩小時的人士，需要接受強制檢測。

至於與早前感染變種病毒27歲男地勤(#11902)個案有關的兩個地方，指明時間內到訪的人士亦要再次強制檢測，包括上月21日09:00至12:00曾身處大埔運頭塘商場，以及上月19日09:00至12:00曾身處大埔廣場萬利小食店的人士。這3個地方需要強制檢測的人士，最遲明日(2日)或之前要完成病毒測試。