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新冠肺炎｜出院者須隔離多14日 大多豁免群組將取消
16 分前
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新型肺炎通關豁免檢疫強制檢疫機組人員輸入個案出院準則新冠肺炎
新冠肺炎｜出院者須隔離多14日 大多豁免群組將取消

本港昨增3宗新冠肺炎確診，連續第18日零本地感染，但與內地免檢疫通關仍遙遙無期。特首林鄭月娥指，港府需要為與內地通關而拉近兩地防疫規定，如取消大部分豁免檢疫群組等，以滿足內地要求。她又認為愈早通關愈好，惟承認初期規模將較小、設有配額。另外，港府今日起要求確診者康復後，再接受14日檢疫和健康狀況監測。
 

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跨境貨車司機等料仍能豁免檢疫。(資料圖片)
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確診者今起出院後，要到北大嶼山醫院香港感染控制中心檢疫。(資料圖片)

疫情期間，政府批准多類入境者豁免酒店檢疫，包括機組人員、外國領館及機構人員、上市公司董事等，其間他們須限制活動範圍及定期檢測，但間中仍會有零星免檢疫人士確診，早前澳洲影星妮歌潔曼免檢疫來港拍劇亦引起爭議。港府早前與內地專家舉行通關事宜會議後，獲建議拉近兩地的防疫規定，林鄭月娥指其中一項就是取消大部分豁免群組免檢疫安排。

金融界議員料業界理解

林鄭月娥透露，豁免群組日後或只剩下非常有緊急必要性、與本港日常運作有關的人，又說這些措施將「成熟一項推一項」，達致中央更有信心讓本港恢復與內地通關。金融界立法會議員陳振英預料，金融業有機會受影響，但相信業界會理解現時大家希望符合與內地通關要求。就有指政府爭取12月首階段通關，林鄭月娥未有正面回應，僅指目標愈早愈好，又稱情況需要有序、由小至大，不會如疫情前有多個管制站往返內地。

內地在早前會議上，亦希望本港能收緊出院準則、與內地看齊。港府昨宣布，確診者康復及符合出院準則後，將會以「閉環式管理」及點對點方式，獲安排前往北大嶼山醫院香港感染控制中心，檢疫14日和進行健康狀況監測，確保不會把病毒帶入社區，安排今日生效。

衛生防護中心：感染處於非常低水平

疫情方面，本港昨增3宗已完成接種疫苗的輸入確診個案，其中最少兩人帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於10宗。衛生防護中心昨總結5月至前日的個案，指逾95%都是輸入個案，形容本港感染處於非常低水平。中心又指，過去四周的130宗輸入個案，大多來自菲律賓、巴基斯坦和印尼，當中逾87%涉及變異病毒株。上任後首次見記者的衛生防護中心總監徐樂堅指，長者或抵抗力低的人士在流感高峰期，會受兩種病毒夾擊，引致併發症及死亡率會高出多倍，呼籲他們盡快接種。

新冠肺炎｜出院者須隔離多14日 大多豁免群組將取消

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜出院者須隔離多14日-大多豁免群組將取消-290312
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