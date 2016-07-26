新冠肺炎｜出院者須隔離多14日 大多豁免群組將取消

本港昨增3宗新冠肺炎確診，連續第18日零本地感染，但與內地免檢疫通關仍遙遙無期。特首林鄭月娥指，港府需要為與內地通關而拉近兩地防疫規定，如取消大部分豁免檢疫群組等，以滿足內地要求。她又認為愈早通關愈好，惟承認初期規模將較小、設有配額。另外，港府今日起要求確診者康復後，再接受14日檢疫和健康狀況監測。



疫情期間，政府批准多類入境者豁免酒店檢疫，包括機組人員、外國領館及機構人員、上市公司董事等，其間他們須限制活動範圍及定期檢測，但間中仍會有零星免檢疫人士確診，早前澳洲影星妮歌潔曼免檢疫來港拍劇亦引起爭議。港府早前與內地專家舉行通關事宜會議後，獲建議拉近兩地的防疫規定，林鄭月娥指其中一項就是取消大部分豁免群組免檢疫安排。

金融界議員料業界理解

林鄭月娥透露，豁免群組日後或只剩下非常有緊急必要性、與本港日常運作有關的人，又說這些措施將「成熟一項推一項」，達致中央更有信心讓本港恢復與內地通關。金融界立法會議員陳振英預料，金融業有機會受影響，但相信業界會理解現時大家希望符合與內地通關要求。就有指政府爭取12月首階段通關，林鄭月娥未有正面回應，僅指目標愈早愈好，又稱情況需要有序、由小至大，不會如疫情前有多個管制站往返內地。

內地在早前會議上，亦希望本港能收緊出院準則、與內地看齊。港府昨宣布，確診者康復及符合出院準則後，將會以「閉環式管理」及點對點方式，獲安排前往北大嶼山醫院香港感染控制中心，檢疫14日和進行健康狀況監測，確保不會把病毒帶入社區，安排今日生效。

衛生防護中心：感染處於非常低水平

疫情方面，本港昨增3宗已完成接種疫苗的輸入確診個案，其中最少兩人帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於10宗。衛生防護中心昨總結5月至前日的個案，指逾95%都是輸入個案，形容本港感染處於非常低水平。中心又指，過去四周的130宗輸入個案，大多來自菲律賓、巴基斯坦和印尼，當中逾87%涉及變異病毒株。上任後首次見記者的衛生防護中心總監徐樂堅指，長者或抵抗力低的人士在流感高峰期，會受兩種病毒夾擊，引致併發症及死亡率會高出多倍，呼籲他們盡快接種。

新冠肺炎｜出院者須隔離多14日 大多豁免群組將取消