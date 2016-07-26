新冠肺炎｜港增3輸入全染變種病毒 男船員確診全船須隔離21天

新冠肺炎疫情持續放緩，本港今日新增3宗輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，其中一人打齊兩針新冠疫苗；另外錄得少於5宗初步確診。

⚫ #12035：50歲男子，8月8日乘搭瑞士航空LX138從瑞士蘇黎世抵港，為早前確診的#12024、#12025及#12029的密切接觸者，早前已被送往檢疫中心，至第3日樣本驗出陽性。他無病徵，亦沒有疫苗接種紀錄。

⚫ #12036：48歲男子，8月12日乘搭國泰航空CX521從日本東京抵港，無病徵，於九龍城富豪東方酒店檢疫期間確診。他於5月9日及30日在港接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12037：42歲男船員，前日(14日)隨貨船Maersk Tukang從馬來西亞抵港後，一直沒有離開貨船，病徵和病發日期等資料待定，沒有疫苗接種紀錄；船上其他人員須於船上隔離21日。

獲減檢疫須在港採樣血液樣本

上周六(14日)確診的38歲女外傭(#12032)，被驗出帶有L452R變異病毒株。她於8月1日由美國抵港，由於已接種兩劑復必泰新冠疫苗，並取得陽性抗體測試結果，檢疫期可縮短至7日、8月8日離開檢疫酒店。食衞局早前確認，該名外傭是在美國抽血後寄回本港認可化驗所，並在上月27日驗出陽性，當局強調做法不能接受，並於昨日更新指引，獲縮減檢疫期者必須持有13周內獲認可的血清抗體測試陽性結果證明，並註明須於香港採樣。另外，據了解，衛生署聯合科學委員會今日將開會討論是否改變縮減檢疫期的措施。

15地區周五起改列高風險

食衞局今日更新檢疫指引，周五凌晨起(20日)將15個地區從中風險B組指明地區，提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國。換言之，從該些地方返港的人士不能縮減檢疫期至7天。

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何栢良：檢疫期不得短於14天

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，即使已打齊兩針，檢疫期亦不得少於14天，才能確保不會把病毒流入社區，並強調不應繼續把美國列為中風險地區。

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食肆員工周四起改7天一檢

政府早前收緊B類食肆未打針的員工定期檢測要求，周四(19日)起由每兩周一檢改為每7日一檢。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，以每次檢測240元計算，7日一檢即每月檢測最少4次，檢測費用達960元，憂慮增加食肆及員工負擔。

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