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新冠肺炎｜初步確診昨少於五宗　周五起12歲或以上學生可取「即日籌」打針
1 小時前
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新冠肺炎初步確診輸入個案變種病毒袁國勇即日籌學生
新冠肺炎｜初步確診昨少於五宗　周五起12歲或以上學生可取「即日籌」打針
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新冠肺炎｜初步確診昨少於五宗　周五起12歲或以上學生可取「即日籌」打針 (資料圖片)

本港昨日新增7宗新冠肺炎輸入個案，當中5人乘搭同一班機抵港，觸發熔斷機制，阿聯酋航空EK384昨起禁抵港兩周；另錄得少於五宗初步確診。

12歲或以上學生周五(27日)起可到24間社區疫苗接種中心領取「即日籌」，即日接種新冠疫苗，並可由最多兩人陪同下一齊打針。

詳盡報道：新冠疫苗｜「即日籌」周五起擴展至12歲或以上學生 (附中心名單)

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袁國勇預計，若以全民接種科興疫苗計算，接種率需要超過100%才能達至群體免疫。 (資料圖片)

袁國勇：新冠病毒不會消失

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊於報章撰文指，新冠病毒不會完全消失，認為圍堵清零的目標是爭取時間為全民接種疫苗。不過團隊預計，若以全民接種科興疫苗計算，接種率需要超過100%才能達至群體免疫，形容該目標是「空中樓閣」。

詳盡報道：新冠肺炎｜袁國勇團隊料新冠病毒不會消失　清零目的為爭取時間推高接種率

另外，早前確診的國泰貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)，她曾到訪的地方昨晚再度被納入強制檢測公告，相關人士需要於指定時間內再次接受病毒檢測。

詳盡報道：變種病毒｜14個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於五宗　周五起12歲或以上學生可取「即日籌」打針-281828
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