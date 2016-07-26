新冠肺炎｜初步確診昨少於10宗 兩女潛伏期居元朗

本港昨日(28日)新增13宗新冠肺炎輸入個案，另錄得少於10宗初步確診個案，包括兩名於潛伏期曾居住元朗的女患者，以及曾居住北角港運城第2座、懷疑「復陽」的男患者。

元朗兩女打齊復必泰疫苗

其中兩宗初步確診個案涉及23歲及24歲女患者，分別居住元朗裕景坊8號同益大廈及元朗潭尾幸福花園20座。她們於9月11日在港檢測呈陰性，翌日乘搭卡塔爾航空QR817離港前往約旦，至前日(27日)乘搭卡塔爾航空QR818返港，同日於機場經抵港檢測呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

兩人均沒有病徵，23歲女患者於7月5日及27日於香港接種兩劑復必泰疫苗，而24歲女患者則於7月7日及29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。兩名患者潛伏期在港居住及活動，涉及地點昨晚納入強制檢測公告。

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北角港運城第2座住戶懷疑「復陽」

另外，居住北角港運城第2座的22歲男患者，4月中旬離港後，9月12日乘搭卡塔爾航空QR818從塞爾維亞返港，於機場經抵港檢測呈陰性，並入住檢疫酒店隔離，期間接受4次檢測均呈陰性。患者周日(26日)完成強制檢疫後返家，並按規定翌日在觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心檢測，樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30、病毒量極低。

男患者沒有病徵，曾於6月15日及7月15日於印度接種兩劑當地生產的阿斯利康疫苗(Covishield)。患者曾於4月在印度確診，衞生防護中心檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，認為與外地確診懷疑復陽個案吻合。

患者最後於前日(27日)在觀塘海濱道77號海濱匯2座18樓工作，該處昨晚拿入強制檢測公告；其居住的大廈昨晚則圍封強檢，截至今早沒有發現確診個案。

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3間公立醫院今起設復必泰注射站

3間公立醫院的疫苗接種站今日起啟用，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。負責籌統疫苗接種的公務員事務局長聶德權，今日早上到瑪麗醫院疫苗接種站視察，以了解流程，他形容接種站的流程細緻及周到，並呼籲長者盡快接種。

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