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新冠肺炎｜初步確診昨少於10宗　兩漢染疫潛伏期曾遊馬場等地
1 小時前
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新冠肺炎｜初步確診昨少於10宗　兩漢染疫潛伏期曾遊馬場等地
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有患者潛伏期於銅鑼灣利園三期上班。(資料圖片)

本港昨日(27日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，另錄得少於10宗初步確診個案，包括兩名男患者，潛伏期間在港居住並在社區活動，曾到訪地點昨晚被納入強制檢測公告，包括跑馬地馬場內多處等。

其中一宗初步確診個案，涉及37歲男患者，居住銅鑼灣重士街8號雋琚，9月10日在港檢測呈陰性，翌日乘搭卡塔爾航空QR817離港前往意大利，直至周日(26日)乘搭卡塔爾航空QR818返港，同日於機場經抵港檢測呈陽性，並驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶N501Y及E484K。患者沒有病徵，並曾於4月24日及5月15日在港接種兩劑復必泰新冠疫苗。患者最後於9月10日在銅鑼灣利園三期23樓「高盛(亞洲)有限責任公司」工作。

另一名初步確診個案，涉及39歲男患者，居住尖沙咀漢口中心C座，9月9日在港檢測呈陰性，翌日乘搭阿聯酋航空EK385離港前往印度，直至周日(26日)乘搭阿聯酋航空EK386返港，同日於機場經抵港檢測呈陽性，並驗出帶有L452R變異病毒株，但沒有帶N501Y及E484K。患者返港當日出現喉嚨痛，並曾於5月7日及28日在港接種兩劑復必泰新冠疫苗。患者最後於9月10日在尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖工作。

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跑馬地馬場部分設施納入強制檢測公告。(資料圖片)

馬會提醒跑馬地馬場3處納強檢公告

馬會深夜發出聲明，表示留意到政府刊憲的強制檢測公告，並提醒涉及輸入個案於9月8日晚上曾到訪跑馬地馬場公眾席廣場B區、大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)。馬會強調，為保障公共衞生，一直實施一系列嚴格的公共衞生措施；於賽馬日到訪馬場的顧客，必須預先訂座、入場前須用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供聯絡資料，及接受體溫檢查；進場後須佩戴口罩。

詳盡報道：

強制檢測｜54地方納名單最遲明檢測　涉壽司郎、IFC食肆及多校

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75歲外籍老翁前日擅自離開尖沙咀華美達華麗酒店。(資料圖片)

七旬外籍翁失蹤1日始公布

港府昨日(27日)傍晚公布，正接受抵港檢疫的七旬外籍翁涉擅自離開檢疫酒店，自周日(26日)上午起失蹤，及至昨晚才被尋回。據了解，該名男子打算在中環利恩護老院留宿，被職員發現及報警，他其後被帶回竹篙灣檢疫中心隔離。

詳盡報道：

強制檢疫｜外籍翁擅離檢疫酒店或遭檢控　何栢良倡研警員駐守

強制檢疫｜外籍翁擅離酒店政府隔日公布　消息指警已尋回

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於10宗　兩漢染疫潛伏期曾遊馬場等地-286545
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水警殉職｜消息指警艇當日遺失兩槍　已派蛙人搜索

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