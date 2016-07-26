新冠肺炎｜初步確診昨少於10宗 據悉當局物色荃灣絲麗酒店予外傭檢疫

本港昨日新增五宗新冠肺炎輸入個案，其中4人被驗出帶有L452R變異病毒株；另錄得少於10宗初步確診。

「即日籌」將擴展至12歲或以上學生

特首林鄭月娥表示，將會於本周內公布恢復外傭返港工作的安排，暫時已物色到一間酒店願意接待外傭集中檢疫，能提供400間房，正尋找第二間檢疫酒店。據悉，當局暫時找到可供外傭檢疫的是香港荃灣絲麗酒店。另外，林鄭透露，政府稍後將會公布新冠疫苗「即日籌」擴展至12歲或以上學生的安排。

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下月初決定疫苗中心11月後安排

負責新冠疫苗接種的公務員事務局長聶德權表示，近日預約接種首劑疫苗的市民人數減少，當局目標下月底前首針接種率可達七成。至於社區疫苗接種中心11月後的安排，聶德權稱將會下月初再決定，相信很大機會將繼續運作，但會縮減規模。

另外，因應早前確診、居住赤柱獨立屋的38歲外傭(#12032)，3個地方昨晚再度被納入強制檢測公告，有關人士需要再次接受檢測。

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