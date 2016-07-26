新冠肺炎｜港增1輸入帶L452R 患者打齊科興曾驗出抗體

本港今日(15日)新增1宗新型肺炎輸入個案，已連續29日沒有本地感染個案。患者為45歲女子(#12155)，上周三(8日)乘搭英國航空BA031從英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店檢疫期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒。她沒有病徵，於5月3日及31日在港接種科興疫苗，並於7月23日在港抽取血液樣本呈陽性。另外，今日暫錄得少於5宗初步確診個案。

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(16日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 石澳石澳村208號

⚫ 大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓

⚫ 半山區干德道52號駿豪閣

⚫ 大圍美田路63號壹號雲頂第6座

⚫ 大嶼山大地塘74號

來港易今起實施

港府今日率先開始「來港易」計畫，有限度容許非港人從粵澳免檢疫抵港，民主黨醫療政策發言人袁海文批評，計畫沒有要求來港者接種疫苗，欠缺抗疫邏輯；立法會旅遊界議員姚思榮則提倡，將類似內地「健康碼」的系統加入「安心出行」，作為與內地全面通關的條件。

逾七成打齊針個案無病徵

食物及衛生局長陳肇始今日書面回覆立法會議員質詢時，引述數據顯示，本港於6至8月期間共錄得271宗新冠肺炎確診個案，有91宗、約33%已完成接種兩劑新冠疫苗，其中77%在確診當日或以前沒有病徵。她重申，接種疫苗仍然是防控疫情的最佳武器，呼籲長者接種。

多4名新冠肺炎患者康復出院

醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人出院，包括個案編號12077、12120、12123、12128，至今累計11,858名確診病人康復出院，他們本身已完成接種科興或復必泰新冠疫苗，有3人為菲律賓或印尼來港外傭。公立醫院現已啟用563間負壓病房、提供1,043張負壓病床，目前有42名確診病人分別在7間公立醫院和北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。