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新冠肺炎｜港增1輸入帶L452R　患者打齊科興曾驗出抗體
1 分前
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新冠肺炎新型肺炎袁海文姚思榮來港易強制檢疫安心出行健康碼新冠疫苗陳肇始食衛局醫管局衛生署機場病徵長者
新冠肺炎｜港增1輸入帶L452R　患者打齊科興曾驗出抗體
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來港易今起實施。(林俊源攝)

本港今日(15日)新增1宗新型肺炎輸入個案，已連續29日沒有本地感染個案。患者為45歲女子(#12155)，上周三(8日)乘搭英國航空BA031從英國抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店檢疫期間確診，被驗出帶有L452R變異病毒。她沒有病徵，於5月3日及31日在港接種科興疫苗，並於7月23日在港抽取血液樣本呈陽性。另外，今日暫錄得少於5宗初步確診個案。

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(16日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 石澳石澳村208號
⚫ 大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓
⚫ 半山區干德道52號駿豪閣
⚫ 大圍美田路63號壹號雲頂第6座
⚫ 大嶼山大地塘74號

來港易今起實施

港府今日率先開始「來港易」計畫，有限度容許非港人從粵澳免檢疫抵港，民主黨醫療政策發言人袁海文批評，計畫沒有要求來港者接種疫苗，欠缺抗疫邏輯；立法會旅遊界議員姚思榮則提倡，將類似內地「健康碼」的系統加入「安心出行」，作為與內地全面通關的條件。

詳盡報道：新冠肺炎｜袁海文斥來港易安排欠邏輯　姚思榮倡設健康碼重申非強制

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來港易今起實施。(林俊源攝)

逾七成打齊針個案無病徵

食物及衛生局長陳肇始今日書面回覆立法會議員質詢時，引述數據顯示，本港於6至8月期間共錄得271宗新冠肺炎確診個案，有91宗、約33%已完成接種兩劑新冠疫苗，其中77%在確診當日或以前沒有病徵。她重申，接種疫苗仍然是防控疫情的最佳武器，呼籲長者接種。

詳盡報道：新冠疫苗｜過去3個月增271確診　逾七成打齊針個案無病徵

多4名新冠肺炎患者康復出院

醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人出院，包括個案編號12077、12120、12123、12128，至今累計11,858名確診病人康復出院，他們本身已完成接種科興或復必泰新冠疫苗，有3人為菲律賓或印尼來港外傭。公立醫院現已啟用563間負壓病房、提供1,043張負壓病床，目前有42名確診病人分別在7間公立醫院和北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　來港易今起實施-284909
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