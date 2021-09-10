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新冠肺炎｜港增5打齊針輸入均帶變種　兩男赴英確診潛伏期居港豪宅
2021-09-10
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新冠肺炎初步確診輸入個案海外確診疫苗接種新冠疫苗教育局楊潤雄中學開學日強制檢測
新冠肺炎｜港增5打齊針輸入均帶變種　兩男赴英確診潛伏期居港豪宅
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九龍界限街137號根德閣3座涉及非本地確診個案，昨晚被納入強制檢測公告。(資料圖片)

本港今日(10日)新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括1名菲傭。全部確診者均被驗出帶有L452R變異病毒株，並已完成接種兩劑新冠疫苗。今日另錄得少於5宗初步確診個案。

⚫ #12140：21歲男子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診。他於2月2日及18日在中國接種兩劑科興疫苗，接種時間僅相隔16天

⚫ #12141：46歲男子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診，與#12143為朋友關係。他於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月5日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12142：24歲女機組人員，沒有病徵，前日(8日)乘搭I Fly航空F78109從俄羅斯抵港，經機場檢測確診。她於7月10日及8月8日在俄羅斯接種兩劑當地研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗

⚫ #12143：32歲女子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診，與#12141為朋友關係。她於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月5日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12144：49歲女外傭，沒有病徵，周二(7日)乘搭國泰航空CX918從菲律賓抵港，為昨日確診菲傭(#12138)的密切接觸者，故已被送往檢疫中心，其後確診。她於6月22日及7月13日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗

兩男赴英確診潛伏期居港

另外，衛生防護中心昨日(9日)接獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。

16歲男患者居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，於8月23日在港檢測呈陰性，3日後(26日)乘搭航班國泰航空CX255離港前往英國，於9月6日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他沒有病徵，於3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。

51歲男患者居於九龍界限街137號根德閣3座，於8月30日在港檢測呈陰性，兩日後(9月1日)乘搭國泰航空航班CX255離港前往英國，至9月3日出現病徵，同日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他4月24日及5月20日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。

兩名患者於潛伏期曾在港居住，兩個指明地方昨晚被納入強制檢測公告，包括薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，及九龍界限街137號根德閣3座。

詳盡報道：強制檢測｜4個指明地方被納入公告名單 (附日期)

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薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座涉及非本地確診個案，昨晚被納入強制檢測公告。(資料圖片)

教局料下周有中學全日面授

教育局長楊潤雄透露，當局已收到5間中學的個別年級接種率達七成，主要為中五及中六，而申請全日面授課堂。楊潤雄預計，下周一(13日)將有首間學校各別年級可進行全日面授課堂。

詳盡報道：疫苗接種｜楊潤雄：5中學個別年級打針達標　料下周首間學校全日面授

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教育局預計下周有中學全日面授。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　教局料下周有中學全日面授-284278
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