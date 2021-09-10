新冠肺炎｜港增5打齊針輸入均帶變種 兩男赴英確診潛伏期居港豪宅

本港今日(10日)新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括1名菲傭。全部確診者均被驗出帶有L452R變異病毒株，並已完成接種兩劑新冠疫苗。今日另錄得少於5宗初步確診個案。

⚫ #12140：21歲男子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診。他於2月2日及18日在中國接種兩劑科興疫苗，接種時間僅相隔16天

⚫ #12141：46歲男子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診，與#12143為朋友關係。他於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月5日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12142：24歲女機組人員，沒有病徵，前日(8日)乘搭I Fly航空F78109從俄羅斯抵港，經機場檢測確診。她於7月10日及8月8日在俄羅斯接種兩劑當地研發的「衛星五號」(Sputnik V)疫苗

⚫ #12143：32歲女子，沒有病徵，前日(8日)乘搭瑞士航空LX138從瑞士抵港，經機場檢測確診，與#12141為朋友關係。她於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月5日在港抽取血液樣本對抗體呈陽性

⚫ #12144：49歲女外傭，沒有病徵，周二(7日)乘搭國泰航空CX918從菲律賓抵港，為昨日確診菲傭(#12138)的密切接觸者，故已被送往檢疫中心，其後確診。她於6月22日及7月13日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗

兩男赴英確診潛伏期居港

另外，衛生防護中心昨日(9日)接獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。

16歲男患者居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，於8月23日在港檢測呈陰性，3日後(26日)乘搭航班國泰航空CX255離港前往英國，於9月6日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他沒有病徵，於3月20日及4月10日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。

51歲男患者居於九龍界限街137號根德閣3座，於8月30日在港檢測呈陰性，兩日後(9月1日)乘搭國泰航空航班CX255離港前往英國，至9月3日出現病徵，同日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他4月24日及5月20日於香港接種兩劑復必泰新冠疫苗。

兩名患者於潛伏期曾在港居住，兩個指明地方昨晚被納入強制檢測公告，包括薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，及九龍界限街137號根德閣3座。

教局料下周有中學全日面授

教育局長楊潤雄透露，當局已收到5間中學的個別年級接種率達七成，主要為中五及中六，而申請全日面授課堂。楊潤雄預計，下周一(13日)將有首間學校各別年級可進行全日面授課堂。