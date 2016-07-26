新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 日出康城女住戶染變種

本港昨日(6日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，另錄得少於5宗初步確診，包括1名42歲女患者，帶有L452R變異病毒株，患者前日(5日)乘搭國泰航空CX883從美國返港，潛伏期間、即確診前21天內的8月15至24日曾在港居住，住所「將軍澳日出康城2A期—領都2座」昨晚被「封區」強檢，約1,340名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；患者曾到訪的地點被納入強制檢測公告，包括兩間時鐘酒店、九龍塘又一城等。

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變種病毒｜日出康城領都2座晚上封區 打齊兩針婦美國返港初步確診

強制檢測｜四旬婦美國返港初步確診 時鐘酒店等地方納入公告名單 (附日期時間)

明起恢復「回港易」

特首林鄭月娥今日透露，本月20日將開放竹篙灣檢疫中心兩期讓抵港外傭檢疫。另外，明起將恢復「回港易」計劃，並會於下周三(15日)起推出「來港易」計劃，讓內地澳門來港者豁免檢疫。

詳盡報道：新冠肺炎｜林鄭：「回港易」明起恢復 「來港易」下周三推出每日名額2000

多5地針紙獲港府認可

食物及衞生局昨晚(6日)宣布，已與印度、馬來西亞、巴基斯坦、泰國及南韓政府完成商討，將認可由該5個國家發出的疫苗接種紀錄。周三(8日)凌晨零時起，香港居民如持有由印度、馬來西亞、巴基斯坦或泰國相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

詳盡報道：疫苗接種｜多5地針紙獲港府認可 包括印巴韓馬泰

「即日籌」周四起擴展至教職員等5個群組

政府公布，周五起(9日)21間社區疫苗接種中心將向5個特定群組派發「即日籌」，供他們即日接種新冠疫苗，包括學校教職員、食肆和酒吧員工等。

詳盡報道：疫苗接種｜「即日籌」周四起擴展至教職員等5個群組 (附中心名單)

新冠疫苗科學委員會下周三開會討論

本港錄得3宗涉及Mu變種病毒的新冠肺炎輸入確診，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該3宗個案對社區造成風險有限，建議當局可每周公布新增多少宗涉及Mu變種病毒的個案。

另外，衞生防護中心轄下的科學委員會，下周三(15日)將開會商討降低科興新冠疫苗的接種年齡門檻，以及接種第3針事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，本港疫苗接種率已達「樽頸位」階段，建議調低科興疫苗接種年齡門檻，推高接種率。

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變種病毒｜許樹昌：目前未有針對Mu分析 倡每周公布個案

新冠疫苗｜劉宇隆：接種率達樽頸位 倡降科興年齡門檻

印尼貨船爆疫船長涉虛假陳述

上月底一艘從印尼抵港的貨船「Thor Monadic」爆疫，船上共23名船員中，15名確診並帶有L452R變異病毒株。該船船長涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料，警方聯同衛生署昨日(6日)登船進行搜證及檢取相關證物。

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