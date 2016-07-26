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新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　外傭下周一可恢復來港工作
1 小時前
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新冠肺炎初步確診輸入個案沙田穗禾苑詠昌閣強制檢測新冠疫苗張宇人袁國勇何栢良
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　外傭下周一可恢復來港工作
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外傭下周一可恢復來港工作。(資料圖片)

本港今日新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括3名3歲或以下孩童，均被驗出帶有L452R變異病毒株，其餘2名成年確診者均曾接種兩劑新冠疫苗；另錄得少於5宗初步確診。

政府公布，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外傭，可從A組指明高風險地區來港工作，抵港後需要在指定檢疫酒店隔離21天。

詳盡報道：強制檢疫｜菲傭印傭打齊針　下周一起可來港工作

 

專家稱打針達至群體免疫已經「爆破」

新冠疫苗在港開打半年，惟在Delta變種病毒肆虐下，疫苗有效力下跌。專家坦言，打針構成群體免疫的說法已經「爆破」，形容是不切實際，但認為全民接種仍能保障市民。

詳盡報道：新冠疫苗｜指群體免疫已不切實際　袁國勇何栢良倡全民打針

 

張宇人：教師不打針不准出糧

政府要求全港教職員9月開學前接種新冠疫苗，否則要自費進行病毒檢測，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人認為，教師有責任保護學生，若不想打針便應留家，不准出糧。

詳盡報道：新冠疫苗｜張宇人：倘教師不打針就應留家不出糧

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沙田穗禾苑詠昌閣昨晚被納入強檢公告，當局今日設流動採樣站。(蘇文傑攝)

穗禾苑詠昌閣被納入強檢公告

另外，衛生防護中心接獲通報，居住沙田的42歲女子抵英後確診，暫未清楚她是否帶有變種病毒。該名女患者於8月13日離港前往英國，8月16日抽取樣本對病毒檢測呈陽性，沒有病徵。抵英女確診者於潛伏期曾居住的沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣，昨晚被納入強制檢測公告，任何人曾於8月2日至25日期間，曾身處上述指明地點超過兩小時 (包括但不限於住客、訪客及工作人員)，須於明日(27日)或之前接受檢測。受檢人士若在8月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　沙田穗禾苑詠昌閣被納入強檢公告-281999
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新冠疫苗｜指病毒變種令群體免疫不切實際　袁國勇何栢良倡全民打針

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