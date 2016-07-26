新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 外傭下周一可恢復來港工作

本港今日新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括3名3歲或以下孩童，均被驗出帶有L452R變異病毒株，其餘2名成年確診者均曾接種兩劑新冠疫苗；另錄得少於5宗初步確診。

政府公布，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外傭，可從A組指明高風險地區來港工作，抵港後需要在指定檢疫酒店隔離21天。

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專家稱打針達至群體免疫已經「爆破」

新冠疫苗在港開打半年，惟在Delta變種病毒肆虐下，疫苗有效力下跌。專家坦言，打針構成群體免疫的說法已經「爆破」，形容是不切實際，但認為全民接種仍能保障市民。

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張宇人：教師不打針不准出糧

政府要求全港教職員9月開學前接種新冠疫苗，否則要自費進行病毒檢測，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人認為，教師有責任保護學生，若不想打針便應留家，不准出糧。

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穗禾苑詠昌閣被納入強檢公告

另外，衛生防護中心接獲通報，居住沙田的42歲女子抵英後確診，暫未清楚她是否帶有變種病毒。該名女患者於8月13日離港前往英國，8月16日抽取樣本對病毒檢測呈陽性，沒有病徵。抵英女確診者於潛伏期曾居住的沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣，昨晚被納入強制檢測公告，任何人曾於8月2日至25日期間，曾身處上述指明地點超過兩小時 (包括但不限於住客、訪客及工作人員)，須於明日(27日)或之前接受檢測。受檢人士若在8月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。