Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　包括1名菲傭
12 小時前
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案新型肺炎變種病毒竹篙灣檢疫中心強制檢疫外傭醫管局基督教聯合醫院上呼吸道感染強制檢測保良局鄧碧雲紀念幼稚園
新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　包括1名菲傭
news-images
竹篙灣中心開放首日已爆滿。(資料圖片)

本港今日(14日)新增2宗新型肺炎輸入個案，均已在港接種兩劑新冠疫苗，已連續4周、28日沒有本地感染個案；另錄得少於5宗初步確診個案。確診者包括1名菲傭(#12153)，9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，該班航班早前已有7名乘客確診，以及被勒令停飛至後日(16日)。

⚫ #12153：53歲女外傭，沒有病徵，從菲律賓抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第12日繳交的樣本確診，L452R和E484K變異病毒株檢測待定。她於4月10日及5月1日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12154：49歲男子，沒有病徵，上周五(10日)乘搭卡塔爾QR818從卡塔爾抵港，入住何文田九龍維景酒店，檢疫第3日繳交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於3月18日及4月15日在港接種科興疫苗

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(15日)遵從強制檢測公告進行檢測：
⚫ 跑馬地藍塘道110號安碧苑

 

竹篙灣中心開放首日已爆滿

外傭上月底起可恢復來港工作，政府下周一(20日)起開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，今早9時起開放預訂，惟不足半小時已全數爆滿。

詳盡報道：強制檢疫｜竹篙灣中心開放預約　供外傭隔離800單位半小時爆滿

news-images
19間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病，包括大埔廣福邨「保良局鄧碧雲紀念幼稚園」。

六旬漢前日病逝

醫管局昨日公布，再多一名新冠肺炎患者死亡。死者為67歲男子(#4833)，去年9月初已入住基督教聯合醫院接受治療，延至前晚病歿。

詳盡報道：新冠肺炎｜賣中藥67歲漢離世　港累計213宗死亡個案

 

19校爆發上呼吸道感染須強制檢測

另外，19間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病，包括大埔廣福邨「保良局鄧碧雲紀念幼稚園」，該校20名學童受感染，並須停課5天。19間學校昨晚被納入強制檢測公告。

詳盡報道：

強制檢測｜21個指明地方被納入公告名單 (附日期)

大埔廣福邨幼稚園爆上呼吸道感染　20幼童上周初起發燒咳嗽

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　竹篙灣中心開放首日已爆滿-284711
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案新型肺炎變種病毒竹篙灣檢疫中心強制檢疫外傭醫管局基督教聯合醫院上呼吸道感染強制檢測保良局鄧碧雲紀念幼稚園
Am730

政府辦外交政策講座　聶德權：公務員需了解國家發展策略

日股破頂見31年新高　重上泡沫經濟前水平

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
政府辦外交政策講座　聶德權：公務員需了解國家發展策略
Am730
Am730
日股破頂見31年新高　重上泡沫經濟前水平
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多