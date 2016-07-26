新冠肺炎｜港增2打齊針輸入 包括1名菲傭

本港今日(14日)新增2宗新型肺炎輸入個案，均已在港接種兩劑新冠疫苗，已連續4周、28日沒有本地感染個案；另錄得少於5宗初步確診個案。確診者包括1名菲傭(#12153)，9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，該班航班早前已有7名乘客確診，以及被勒令停飛至後日(16日)。

⚫ #12153：53歲女外傭，沒有病徵，從菲律賓抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫第12日繳交的樣本確診，L452R和E484K變異病毒株檢測待定。她於4月10日及5月1日在港接種復必泰疫苗

⚫ #12154：49歲男子，沒有病徵，上周五(10日)乘搭卡塔爾QR818從卡塔爾抵港，入住何文田九龍維景酒店，檢疫第3日繳交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於3月18日及4月15日在港接種科興疫苗

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(15日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 跑馬地藍塘道110號安碧苑

竹篙灣中心開放首日已爆滿

外傭上月底起可恢復來港工作，政府下周一(20日)起開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，今早9時起開放預訂，惟不足半小時已全數爆滿。

六旬漢前日病逝

醫管局昨日公布，再多一名新冠肺炎患者死亡。死者為67歲男子(#4833)，去年9月初已入住基督教聯合醫院接受治療，延至前晚病歿。

19校爆發上呼吸道感染須強制檢測

另外，19間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病，包括大埔廣福邨「保良局鄧碧雲紀念幼稚園」，該校20名學童受感染，並須停課5天。19間學校昨晚被納入強制檢測公告。