Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　竹篙灣中心預約重開極速搶清
6 分前
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案外傭檢疫竹篙灣檢疫中心默沙東Molnupiravir崔俊明何栢良澳門新型肺炎
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　竹篙灣中心預約重開極速搶清
news-images
供外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心今日重開預約系統。(資料圖片)

本港昨日(3日)錄得零確診，另有少於5宗初步確診個案。供外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心今日(4日)重開預約系統，開放本月22日至28日的房間，共350間房。記者今早測試搶房實況，發現網站人流過多，需要先排隊輪候進入頁面，惟輪候完畢後房間已被搶清，過程不足10分鐘。

詳盡報道：

外傭檢疫｜竹篙灣中心重開預約實測　350間房不足10分鐘搶清

news-images
醫管局計劃向美國藥廠默沙東(Merck)洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程。(路透社)

醫管局擬引美國默沙東口服藥

醫管局計劃向美國藥廠默沙東(Merck)洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，新藥有效抵抗Delta變種病毒，而且費用較常用的「瑞德西韋(Remdesivir)」便宜，形容是治療的曙光。港大感染及傳染病中心總監何栢良則憂慮，藥廠數據不完整，沒有提及對人體的副作用，呼籲當局謹慎審視。

詳盡報道：

新冠肺炎｜崔俊明：默沙東口服藥有效抗變種病毒　何栢良憂對人體潛在風險

news-images
原定今日推行的珠澳口岸通關安排煞停。(資料圖片)

澳門最新疫情

澳門衞生當局今日(4日)公布新增一宗新冠肺炎確診個案，46歲男患者為中國籍裝修工人，暫時未知感染源頭,。另外，當地鏡湖醫院一個涉及10人的混合樣本，初步檢測結果呈陽性反應，當局正進行複檢，並煞停原定今日正午起推行的珠澳口岸通關安排，並暫停明日的復課安排。

詳盡報道：

新冠肺炎｜澳門再增確診　染疫男工人居珠海

新冠肺炎｜澳門有混合樣本初步陽性　打針免入境檢疫安排取消

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　竹篙灣中心預約重開極速搶清-287220
#Hashtags
新冠肺炎初步確診輸入個案外傭檢疫竹篙灣檢疫中心默沙東Molnupiravir崔俊明何栢良澳門新型肺炎
Am730

默克爾籲國民包容難民 堅守民主

Facebook前員工爆料　公司營利凌駕公眾利益

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
默克爾籲國民包容難民 堅守民主
Am730
Am730
Facebook前員工爆料　公司營利凌駕公眾利益
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多