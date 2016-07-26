新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 竹篙灣中心預約重開極速搶清

本港昨日(3日)錄得零確診，另有少於5宗初步確診個案。供外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心今日(4日)重開預約系統，開放本月22日至28日的房間，共350間房。記者今早測試搶房實況，發現網站人流過多，需要先排隊輪候進入頁面，惟輪候完畢後房間已被搶清，過程不足10分鐘。

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醫管局擬引美國默沙東口服藥

醫管局計劃向美國藥廠默沙東(Merck)洽購500個新冠病毒口服藥Molnupiravir療程。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，新藥有效抵抗Delta變種病毒，而且費用較常用的「瑞德西韋(Remdesivir)」便宜，形容是治療的曙光。港大感染及傳染病中心總監何栢良則憂慮，藥廠數據不完整，沒有提及對人體的副作用，呼籲當局謹慎審視。

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澳門最新疫情

澳門衞生當局今日(4日)公布新增一宗新冠肺炎確診個案，46歲男患者為中國籍裝修工人，暫時未知感染源頭,。另外，當地鏡湖醫院一個涉及10人的混合樣本，初步檢測結果呈陽性反應，當局正進行複檢，並煞停原定今日正午起推行的珠澳口岸通關安排，並暫停明日的復課安排。

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