新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 約80市民到商場接種復必泰疫苗

本港昨日新增1宗新冠肺炎輸入個案，患者曾在港接種兩劑新冠疫苗，並在港抽取的血液樣本對抗體呈陽性；另錄得少於5宗初步確診。公務員事務局今早派出疫苗接種外展隊，到領展樂富廣場安排市民接種復必泰新冠疫苗，約80名市民獲派發「即日籌」，領展為到場打針的市民派發1公斤金鳳香米。公務員事務局長聶德權稱，為方便長者打針，日後將安排更多疫苗接種外展服務。對於疫苗中心11月後的安排，聶稱屆時或會減少服務，將於兩周內公布有關安排。

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新冠疫苗保障基金22宗申請獲批

新冠疫苗開打逾半年，根據政府最新數字，截至上月23日，疫苗保障基金共接獲338宗申請，當中22宗獲批合共263萬元，但沒有任何涉死亡個案的申請獲批。

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