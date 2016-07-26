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新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　約80市民到商場接種復必泰疫苗
30 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案新冠疫苗復必泰疫苗領展樂富廣場公務員事務局聶德權
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　約80市民到商場接種復必泰疫苗
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約80市民到商場接種復必泰疫苗。(林俊源攝)

本港昨日新增1宗新冠肺炎輸入個案，患者曾在港接種兩劑新冠疫苗，並在港抽取的血液樣本對抗體呈陽性；另錄得少於5宗初步確診。公務員事務局今早派出疫苗接種外展隊，到領展樂富廣場安排市民接種復必泰新冠疫苗，約80名市民獲派發「即日籌」，領展為到場打針的市民派發1公斤金鳳香米。公務員事務局長聶德權稱，為方便長者打針，日後將安排更多疫苗接種外展服務。對於疫苗中心11月後的安排，聶稱屆時或會減少服務，將於兩周內公布有關安排。

詳盡報道：

新冠疫苗｜市民到商場打復必泰獲派米　街坊不滿名額太少

防疫措施｜擬下波疫情禁未打針入場所　聶德權稱為保持處所得以營運

新冠疫苗保障基金22宗申請獲批

新冠疫苗開打逾半年，根據政府最新數字，截至上月23日，疫苗保障基金共接獲338宗申請，當中22宗獲批合共263萬元，但沒有任何涉死亡個案的申請獲批。

詳盡報道：新冠疫苗｜疫苗保障基金接338宗申請　22宗獲批涉263萬元

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　約80市民到商場接種復必泰疫苗-283050
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