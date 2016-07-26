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新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　跑馬地住戶返港染變種病毒
25 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案新冠疫苗疫苗接種劉宇隆梁子超國泰航空工聯會
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　跑馬地住戶返港染變種病毒
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初步確診昨少於5宗。(資料圖片)

本港昨日(8日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，均帶有L452R變異病毒株，並已完成接種兩劑新冠疫苗。衛生防護中心昨日另錄得少於5宗初步確診，包括1名56歲從美國返港男子，在機場驗出初步陽性及帶有L452R變異病毒株，潛伏期、即過去21天內曾在跑馬地居住、灣仔上班，有關地點昨晚被納入強制檢測公告。

詳盡報道：強制檢測｜打齊針五旬漢抵港初陽　3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

新冠疫苗｜國泰解僱未打針機組

國泰航空昨日透露已解僱部分機組人員，涉未接種疫苗及沒有提交醫療豁免證明。工聯會屬會批評，該批被炒員工為「死硬派」，強調「真係幫唔到佢哋」。

詳盡報道：

疫苗接種｜國泰解僱未打針機組　工聯會屬會：真係幫唔到佢哋

國泰炒未打針機組人員

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劉宇隆憂慮通關會引發新一波疫情。(資料圖片)

專家憂慮通關引發下波疫情

「回港易」昨日全面恢復，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆憂慮，通關會引發新一波疫情，籲加緊長者以及青少年接種率。呼吸系統專科醫生梁子超則表示，相信兩地均關注通關引致的輸入風險，香港要令內地覺得在外防輸入措施方面沒漏洞。

疫苗接種｜劉宇隆憂通關觸發爆疫　籲加緊遊說長者：直接話可以打

新冠肺炎｜梁子超：兩地通關須商討互通消息追蹤機制

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　跑馬地住戶返港染變種病毒-284048
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