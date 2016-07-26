新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 跑馬地住戶返港染變種病毒

本港昨日(8日)新增2宗新冠肺炎輸入個案，均帶有L452R變異病毒株，並已完成接種兩劑新冠疫苗。衛生防護中心昨日另錄得少於5宗初步確診，包括1名56歲從美國返港男子，在機場驗出初步陽性及帶有L452R變異病毒株，潛伏期、即過去21天內曾在跑馬地居住、灣仔上班，有關地點昨晚被納入強制檢測公告。

詳盡報道：強制檢測｜打齊針五旬漢抵港初陽 3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

新冠疫苗｜國泰解僱未打針機組

國泰航空昨日透露已解僱部分機組人員，涉未接種疫苗及沒有提交醫療豁免證明。工聯會屬會批評，該批被炒員工為「死硬派」，強調「真係幫唔到佢哋」。

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疫苗接種｜國泰解僱未打針機組 工聯會屬會：真係幫唔到佢哋

國泰炒未打針機組人員

專家憂慮通關引發下波疫情

「回港易」昨日全面恢復，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆憂慮，通關會引發新一波疫情，籲加緊長者以及青少年接種率。呼吸系統專科醫生梁子超則表示，相信兩地均關注通關引致的輸入風險，香港要令內地覺得在外防輸入措施方面沒漏洞。

疫苗接種｜劉宇隆憂通關觸發爆疫 籲加緊遊說長者：直接話可以打

新冠肺炎｜梁子超：兩地通關須商討互通消息追蹤機制