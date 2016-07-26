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新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　消息：沒有新增源頭不明本地個案
18 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案開學日新冠疫苗疫苗氣泡防疫措施社交距離措施教育局強制檢測定期檢測教職員
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　消息：沒有新增源頭不明本地個案
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今日開學日，當局透露未有學校申請恢復全日面授。(林俊源攝)

本港昨日新增2宗新冠肺炎確診，其中一名打齊兩針及取得陽性抗體的患者，被驗出染有L452R變異病毒株；另錄得初步確診少於5宗。消息指，今日沒有新增源頭不明本地個案，下午不設疫情記者會。今日開學日，教育局容許學校教職員及學生，若新冠疫苗接種率達七成滿14天，可恢復全日面熟課堂，當局透露未有學校申請恢復全日面授。至於未打針的教職員，今日起須自費每14天接受檢測，除非出事醫生證明不宜打針，才能免費接受檢測。

詳盡報道：

開學日｜楊潤雄：下周檢視學校接種率　強調教職員須為公社科負責任

開學日｜新學年續上半日課　有小學生表示期待開學

「疫苗氣泡」要求12至15歲打一針

現有社交距離措施等防疫措施今晚屆滿，政府昨宣布餐飲和表列處所的防疫措施、限聚令及口罩令，明晚凌晨零時起會大致維持多兩星期，至下月15日為止。鑑於港府早前已把接種年齡下調至12歲，當局明日起把接種條件一併涵蓋12至15歲青少年，處所負責人須確保所有16歲或以上顧客完成接種、所有12至15歲顧客已接種首針。

詳盡報道：防疫措施｜處所打針要求擴至青少年　大部分規定維持多兩周

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「疫苗氣泡」要求12至15歲打一針。(資料圖片)

3個指明地方被納入公告名單

因應上月確診、居住赤柱獨立屋的38歲外傭(#12032)，被驗出帶有L452R變異病毒株，3個指明地點昨晚再度被納入強制檢測公告。

詳盡報道：強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期時間)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　開學日未有學校恢復全日面授-282852
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