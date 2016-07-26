新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 消息：沒有新增源頭不明本地個案

本港昨日新增2宗新冠肺炎確診，其中一名打齊兩針及取得陽性抗體的患者，被驗出染有L452R變異病毒株；另錄得初步確診少於5宗。消息指，今日沒有新增源頭不明本地個案，下午不設疫情記者會。今日開學日，教育局容許學校教職員及學生，若新冠疫苗接種率達七成滿14天，可恢復全日面熟課堂，當局透露未有學校申請恢復全日面授。至於未打針的教職員，今日起須自費每14天接受檢測，除非出事醫生證明不宜打針，才能免費接受檢測。

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「疫苗氣泡」要求12至15歲打一針

現有社交距離措施等防疫措施今晚屆滿，政府昨宣布餐飲和表列處所的防疫措施、限聚令及口罩令，明晚凌晨零時起會大致維持多兩星期，至下月15日為止。鑑於港府早前已把接種年齡下調至12歲，當局明日起把接種條件一併涵蓋12至15歲青少年，處所負責人須確保所有16歲或以上顧客完成接種、所有12至15歲顧客已接種首針。

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3個指明地方被納入公告名單

因應上月確診、居住赤柱獨立屋的38歲外傭(#12032)，被驗出帶有L452R變異病毒株，3個指明地點昨晚再度被納入強制檢測公告。

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