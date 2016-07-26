新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗 16歲青衣少女抵英檢測陽性

本港昨日(16日)零確診，為本月內第二度，另錄得少於5宗初步確診個案。另外，衛生防護中心接獲英國通報，16歲少女本月4日在港檢測呈陰性，兩日後乘搭國泰航空CX251離港赴英，至9日在英國採集樣本呈陽性。她曾於7月19日及8月9日在港打齊兩針復必泰新冠疫苗，潛伏期、過去21日曾居住青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，該處昨晚被納入強制檢測公告。

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葉劉第三針「溝針」打復必泰

完成接種科興疫苗僅約半年的行會成員葉劉淑儀透露，本周初獲醫生告知體內已無中和抗體，並應養和醫院邀請，參與「第三針測試計劃」，昨日(16日)已率先「溝針」打復必泰疫苗。她說，其女兒早前接種復必泰疫苗，感到反應不錯，因此自己都「好想打復必泰」。

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有中學接種率達七成六

教育局早前容許全校逾七成師生，或個別年級逾七成學生已完成接種新冠疫苗，可恢復全日面授課堂及進行課外活動，並於昨日(16日)更新指引，接納12至17歲學生接種一劑疫苗滿14天同屬完成接種。香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生陳鑑添表示，心肌炎有機會引致心臟損壞或心率不正常，最少需要持續跟進5年，認為科學委員會的決定合情合理，可保護青少年免出現心肌炎。另外有中學透露，最快下月將可全校恢復全日面授課。