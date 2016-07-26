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新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　16歲青衣少女抵英檢測陽性
2 小時前
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新型肺炎新冠肺炎輸入個案初步確診青衣灝景灣強制檢測英國新冠疫苗疫苗接種第三針科興疫苗復必泰疫苗溝針葉劉淑儀養和醫院教育局地利亞修女紀念學校全日面授
新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　16歲青衣少女抵英檢測陽性
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青衣灝景灣9座被納入強制檢測公告。(資料圖片)

本港昨日(16日)零確診，為本月內第二度，另錄得少於5宗初步確診個案。另外，衛生防護中心接獲英國通報，16歲少女本月4日在港檢測呈陰性，兩日後乘搭國泰航空CX251離港赴英，至9日在英國採集樣本呈陽性。她曾於7月19日及8月9日在港打齊兩針復必泰新冠疫苗，潛伏期、過去21日曾居住青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，該處昨晚被納入強制檢測公告。

詳盡報道：

強制檢測｜10個指明地方被納入公告名單 (附日期)

葉劉第三針「溝針」打復必泰

完成接種科興疫苗僅約半年的行會成員葉劉淑儀透露，本周初獲醫生告知體內已無中和抗體，並應養和醫院邀請，參與「第三針測試計劃」，昨日(16日)已率先「溝針」打復必泰疫苗。她說，其女兒早前接種復必泰疫苗，感到反應不錯，因此自己都「好想打復必泰」。

詳盡報道：

疫苗接種｜獲邀參與養和第三針研究　葉劉淑儀：好想打復必泰

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葉劉淑儀今年2月優先接種科興疫苗。(資料圖片)

有中學接種率達七成六

教育局早前容許全校逾七成師生，或個別年級逾七成學生已完成接種新冠疫苗，可恢復全日面授課堂及進行課外活動，並於昨日(16日)更新指引，接納12至17歲學生接種一劑疫苗滿14天同屬完成接種。香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生陳鑑添表示，心肌炎有機會引致心臟損壞或心率不正常，最少需要持續跟進5年，認為科學委員會的決定合情合理，可保護青少年免出現心肌炎。另外有中學透露，最快下月將可全校恢復全日面授課。

詳盡報道：

疫苗接種｜協和地利亞學校接種率達76%　料下月全校恢復全日面授

疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　16歲青衣少女抵英檢測陽性-285308
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新冠疫苗｜法國3000名未接種醫護被停職 有醫護絕食抗議

陳皓桓被加控參與非法集結　擬認罪押下月底再訊

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