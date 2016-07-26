新冠肺炎｜消息：本港新增三宗輸入個案

本港昨日新增兩宗輸入個案，全部被驗出帶有L452R變異病毒株，被已完成接種兩劑新冠疫苗，另錄得少於五宗初步確診。消息指，本港今日新增三宗輸入個案。

最快下周公布外傭來港安排

勞工處表示，港府與菲律賓和印尼駐港總領事館的討論進展良好，有望下周公布恢復外傭來港工作安排。

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機管局要求特定員工必須打針

機管局昨晚公布，要求特定群組員工9月底前已完成接種兩劑新冠疫苗，並須每7天接受檢測，不能獲得醫療豁免。國泰航空配合有關安排，昨要求駐機場禁區工作的機場禁區，10月1日前必須打齊兩針，另外12月起要求禁區外員工同須打齊針。食衛局長陳肇始表示，機管局規模龐大，若員工因健康理由不適合接種疫苗，可安排調職。

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新冠疫苗｜國泰強制要求員工打針 10月起駐機場禁區不能以檢測代替

妮歌潔曼防疫條件僅限7天

荷里活女星妮歌潔曼(Nicole Kidman)早前由澳洲抵港拍攝，該劇組5人或獲免檢疫。陳肇始表示，有關豁免條件僅限對方抵港後7天內，包括點對點交通、不得離開指定地點等，7天後將不受有關條件限制。

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