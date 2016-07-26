新冠肺炎｜港增2打齊針輸入 包括1名印傭

本港今日新增2宗新冠肺炎輸入個案，均已完成接種兩劑新冠疫苗，包括1名印傭；初步確診則少於5宗。

⚫ #12128：23歲女外傭，沒有病徵，上月28日乘搭國泰航空CX2780從印尼抵港，入住檢疫酒店第3日繳交的樣本結果不確定，衛生署遂安排她送往檢疫中心並複檢，至抵港第7日繳交的樣本確診，對N501Y變異病毒株結果呈陰性，L452R變異病毒株結果則待定。她曾於3月7日及4月6日在香港接種兩劑科興疫苗

⚫ #12129：20歲男子，上周四(2日)乘搭國泰航空CX881從美國抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店，翌日(3日)發病，至檢疫第3日提交的樣本確診，被驗出帶有L452R變異病毒株。他於4月13日及5月4日在美國接種兩劑復必泰疫苗

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(7日)遵從強制檢測公告進行檢測：

⚫ 半山區干德道52號駿豪閣

⚫ 大圍美田路63號壹號雲頂第6座

⚫ 大嶼山梅窩大地塘74號

本港錄3宗Mu變種病毒個案

衛生署早前在傳媒查詢下透露，本港已錄得3宗涉及Mu變種病毒的新冠肺炎輸入確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，Mu變種病毒可減低疫苗功效，港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，Mu變種病毒的繁殖速度快，料本港個案陸續有來。

詳盡報道：變種病毒｜許樹昌：Mu變種減疫苗功效 何栢良料本港個案陸續有來

確診國泰男機組潛伏期社區遊走

食物及衛生局昨晚才公布，昨日新增的8宗確診個案中，1名國泰航空男機組人員(#12126)於潛伏期、即確診前21天內曾在香港梅窩居住，因此患者曾到過的地方須納入強制檢測公告。

詳盡報道：變種病毒｜確診國泰男機組潛伏期社區遊走 18個指明地方納強檢公告 (附名單)