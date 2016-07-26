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新冠肺炎｜4菲傭來港工作染變種　早前5確診者受疫苗污染
40 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案愉景灣觀霞樓強制檢測變種病毒華大基因機場檢測待行衛生署
新冠肺炎｜4菲傭來港工作染變種　早前5確診者受疫苗污染
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本港昨日再錄「零確診」，另錄得約5宗初步確診。(資料圖片)

本港今日(3日)新增4宗新冠肺炎輸入確診，全部為從菲律賓來港工作的外傭，均已在港打齊兩針，於9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，在機場採樣對病毒結果呈陽性，均被驗出帶有L452R變異病毒株。另錄得少於5宗初步確診個案。

⚫ #12115：32歲女外傭，沒有病徵。她於4月8日及5月6日在香港接種兩劑科興疫苗。

⚫ #12116：36歲女外傭，8月31日發病。她於4月8日及29日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12117：36歲女外傭，8月31日發病。她於5月7日及28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12118：45歲女外傭，從沒有病徵。她於5月29日及6月26日在香港接種兩劑科興疫苗。

因應該4宗個案乘搭同一班航班，以及該航班有一名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，衞生署遂引用第599H章，禁止宿霧太平洋航空營運的客機在9月3日至16日期間從馬尼拉着陸香港。

早前5確診者受疫苗污染

另外，衛生防護中心發現，5宗早前確診的個案因受新冠疫苗病毒株污染，故刪除該5宗確診個案。當中4宗個案(#11252、11265、11352及11726)涉早前海怡廣場張永發醫生診所，餘下1宗(#11703)曾於社區疫苗接種中心接種疫苗後進行檢測。

中心表示，5宗個案於入院後的聚合酶連鎖反應和抗體檢測均呈陰性，在分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染吻合，故已將個案由確診個案列表中刪除。

本港早現2宗Mu變種病毒輸入病例

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良透露，本港早前已錄得兩宗Mu變種病毒輸入案例，建議衛生防護中心詳細公布病例資料，令市民更掌握新變種病毒在本港的情況。

詳盡報道：變種病毒｜本港早現2宗Mu輸入病例　何栢良促詳細公布

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華大基因旗下檢測服務走漏機場個案。(資料圖片)

華大基因旗下檢測服務走漏機場個案

有傳媒揭發，負責為機場抵港者檢測的「華昇診斷中心」驚現走漏確診個案，7月底一名患者抵港後，機場病毒檢測結果呈陰性，患者遂前往檢疫酒店隔離，其後檢測承辦商才通知衛生署其結果應為陽性，惟衛生署事後沒有主動通報。

詳盡報道：新冠肺炎｜機場檢測待行走漏確診　下榻檢疫酒店才揭染疫

愉景灣觀霞樓15人違強檢公告或被罰款

當局今早約7時突擊檢查大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓，共檢查約125名受檢人士的檢測報告，其中15人違反強制檢測公告。當局已向他們處定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。當局提醒，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

該幢大廈早前被納入強制檢測公告，涉及一宗上月29日確診的輸入個案(#12102)，被驗出帶有L452R變異病毒株，潛伏期曾居住愉景灣觀霞樓及在社區活動，故該些地點被納入強檢公告。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨約5宗　愉景灣觀霞樓15人違強檢公告或被罰款-283263
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