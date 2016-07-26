新冠肺炎｜4菲傭來港工作染變種 早前5確診者受疫苗污染

本港今日(3日)新增4宗新冠肺炎輸入確診，全部為從菲律賓來港工作的外傭，均已在港打齊兩針，於9月1日乘搭宿霧太平洋航空5J272從菲律賓抵港，在機場採樣對病毒結果呈陽性，均被驗出帶有L452R變異病毒株。另錄得少於5宗初步確診個案。

⚫ #12115：32歲女外傭，沒有病徵。她於4月8日及5月6日在香港接種兩劑科興疫苗。

⚫ #12116：36歲女外傭，8月31日發病。她於4月8日及29日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12117：36歲女外傭，8月31日發病。她於5月7日及28日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

⚫ #12118：45歲女外傭，從沒有病徵。她於5月29日及6月26日在香港接種兩劑科興疫苗。

因應該4宗個案乘搭同一班航班，以及該航班有一名乘客未能符合《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)，衞生署遂引用第599H章，禁止宿霧太平洋航空營運的客機在9月3日至16日期間從馬尼拉着陸香港。

早前5確診者受疫苗污染

另外，衛生防護中心發現，5宗早前確診的個案因受新冠疫苗病毒株污染，故刪除該5宗確診個案。當中4宗個案(#11252、11265、11352及11726)涉早前海怡廣場張永發醫生診所，餘下1宗(#11703)曾於社區疫苗接種中心接種疫苗後進行檢測。

中心表示，5宗個案於入院後的聚合酶連鎖反應和抗體檢測均呈陰性，在分析個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染吻合，故已將個案由確診個案列表中刪除。

本港早現2宗Mu變種病毒輸入病例

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良透露，本港早前已錄得兩宗Mu變種病毒輸入案例，建議衛生防護中心詳細公布病例資料，令市民更掌握新變種病毒在本港的情況。

詳盡報道：變種病毒｜本港早現2宗Mu輸入病例 何栢良促詳細公布

華大基因旗下檢測服務走漏機場個案

有傳媒揭發，負責為機場抵港者檢測的「華昇診斷中心」驚現走漏確診個案，7月底一名患者抵港後，機場病毒檢測結果呈陰性，患者遂前往檢疫酒店隔離，其後檢測承辦商才通知衛生署其結果應為陽性，惟衛生署事後沒有主動通報。

詳盡報道：新冠肺炎｜機場檢測待行走漏確診 下榻檢疫酒店才揭染疫

愉景灣觀霞樓15人違強檢公告或被罰款

當局今早約7時突擊檢查大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓，共檢查約125名受檢人士的檢測報告，其中15人違反強制檢測公告。當局已向他們處定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。當局提醒，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

該幢大廈早前被納入強制檢測公告，涉及一宗上月29日確診的輸入個案(#12102)，被驗出帶有L452R變異病毒株，潛伏期曾居住愉景灣觀霞樓及在社區活動，故該些地點被納入強檢公告。