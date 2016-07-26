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新冠肺炎｜初步確診昨錄少於5宗　外傭今起可恢復來港工作
22 分前
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新冠肺炎初步確診輸入個案變種病毒外傭菲律賓印尼荃灣絲麗酒店強制檢疫新冠疫苗健康通行證梁子超
新冠肺炎｜初步確診昨錄少於5宗　外傭今起可恢復來港工作
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打齊兩針新冠疫苗的外傭，今日起可從菲律賓及印尼恢復來港工作。(資料圖片)

本港昨日新增7宗新冠肺炎輸入個案，全部均帶L452R變異病毒株，包括潛伏期間居住愉景灣觀霞樓的68歲男子(#12102)，其住所及曾到訪地方前日已被納入強檢公告；另外居住石澳的29歲女子懷疑「復陽」，當局將她列為外地確診，她潛伏期居住的住所及曾到訪的地方均被納入強檢公告。本港昨另錄得少於5宗初步確診。

打齊兩針新冠疫苗的外傭，今日起可從菲律賓及印尼恢復來港工作，但須入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」接受21天強制檢疫。該酒店僅提供409間房，目前已爆滿，最快11月才有空房。

詳盡報道：強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房　僱傭公會：訂房如抽獎

當局擬禁未打針者進入場所

當局昨透露，不排除部分場所未來或禁止未打針者進入。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，做法或會令受影響的市民反感，又質疑措施成效，直言「唔好過度迷信呢啲所謂措施」。

詳盡報道：新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所　梁子超憂慮令市民反感

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨錄少於5宗　外傭今起可恢復來港工作-282467
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警撤言語治療師總工會3人保釋　控以發布煽動刊物罪下午提堂

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