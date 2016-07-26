新冠肺炎｜初步確診昨錄少於5宗 外傭今起可恢復來港工作

本港昨日新增7宗新冠肺炎輸入個案，全部均帶L452R變異病毒株，包括潛伏期間居住愉景灣觀霞樓的68歲男子(#12102)，其住所及曾到訪地方前日已被納入強檢公告；另外居住石澳的29歲女子懷疑「復陽」，當局將她列為外地確診，她潛伏期居住的住所及曾到訪的地方均被納入強檢公告。本港昨另錄得少於5宗初步確診。

打齊兩針新冠疫苗的外傭，今日起可從菲律賓及印尼恢復來港工作，但須入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」接受21天強制檢疫。該酒店僅提供409間房，目前已爆滿，最快11月才有空房。

詳盡報道：強制檢疫｜外傭檢疫酒店爆滿最快11月有房 僱傭公會：訂房如抽獎

當局擬禁未打針者進入場所

當局昨透露，不排除部分場所未來或禁止未打針者進入。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，做法或會令受影響的市民反感，又質疑措施成效，直言「唔好過度迷信呢啲所謂措施」。

詳盡報道：新冠疫苗｜當局擬禁未打針者進入場所 梁子超憂慮令市民反感