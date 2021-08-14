新冠肺炎｜初確變種女傭據悉有傳染性 梁子超促取消縮短檢疫期安排

一名38歲美國抵港女傭初步確診帶有L452R變種病毒株，今日有消息指，她的病毒量高，並且曾在社區活動，預料她有傳染性，由於她已經完成接種新冠疫苗，因此抵港後的檢疫期縮短至7天。呼吸系統專科醫生梁子超建議，政府應立即取消根據「疫苗氣泡」縮短檢疫期的安排，並全面檢討外防輸入措施的潛在漏洞，否則根本不能保障社區。

形容守龍門「只守前7日，尾7日任人踢」

梁子超指，政府提出有條件縮短檢疫期的時候，Delta變種病毒仍未在全球高度傳播，但近兩個月世界各地越來越多資料顯示，Delta變種病毒明顯會對疫苗產生免疫逃逸反應，而且疫苗保護性會隨著時間減退，不足以防止變種病毒在社區傳播。他以守龍門作比喻，指縮短檢疫期至7天，是在14天傳播期內，「只守前7日，尾7日就比人任踢」，對社區構成極大風險。

梁子超又質疑政府安排抵港人士驗抗體的做法根本無用，甚至無科學證據，認為無按科學證據修改防控政策，是構成防疫漏洞的主因，強調不同人驗出的抗體水平差異較大，即使驗出高水平抗體，都未必對變種病毒免疫。

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