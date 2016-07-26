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新冠肺炎｜北京新增一家四口確診 4區2學校受波及
57 分前
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新冠肺炎北京學校甘肅天水市石家莊市鍾南山零傳播政策新冠疫苗加強針
新冠肺炎｜北京新增一家四口確診 4區2學校受波及
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北京患者工作的朝陽區學校封閉。(互聯網)

內地昨新增71宗新冠肺炎確診個案，本土佔54宗，一半來自黑龍江。首都北京疫情反彈，今日再多4人確診，來自昌平區同一個家庭，足跡涉及4個區和2間學校。昌平區封控患者所住小區及周邊商舖，全區戲院暫停營業，區內大型遊樂場關閉。涉事2間位於朝陽區的學校亦緊急封閉，為所有師生檢測，同區其餘16間學校即日暫停實體課堂，改為網上授課。

其中一名患者剛接種新冠疫苗加強針

北京截至今早11時增至33確診、2無症狀感染，最新確診的4名患者居於昌平區天通苑北街道天通苑北二區，其中在順義區上班的姓李父親，是今輪疫情中的次密切接觸者，上月22日至27日被集中隔離，31日再做檢測，昨日出結果，為陽性，今日確診。李男的妻子、兒子、女兒和母親亦於昨日檢測，結果除兒子外，全部確診。

李妻在朝陽區「花家地實驗小學朝來校區」工作，曾駕車接送就讀「陳經綸中學分校東湖灣校區」的兒子上下學，上月30日曾接種新冠疫苗加強針，同日兒子曾到望京體育場參加籃球訓練課程。李母平日居於李男家照顧孫女，周末回自己位於平谷區的住所。

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北京豐台區一個封控小區展開第4輪檢測。(中新社)

昌平區昨晚連夜為患者所住小區9,083名居民檢測，截至今早10時，已出結果的6,437人全屬陰性；患者家中15份環境樣本為陽性，其餘25份環境樣本為陰性。天通苑北街道今早8時起為14.27萬居民展開檢測，相關學校、接種點和體育場的數千名密切接觸者及次密接者亦已檢測，暫未發現陽性。平谷區和順義區亦對患者的密切接觸者及次密接者落實管控措施，並為重點人群檢測。

石家莊副市長：全市進入應急狀態

除了北京，甘肅天水市及河北石家莊市的本土疫情亦趨緊張。天水市昨新增8宗確診，而自上月20日報告首宗內蒙旅遊相關確診個案以來，當地累計23人確診。有內媒更發現，除了上月29日確診的3名年輕人是天水衛生學校參與抗疫的學生外，之後幾日確診的5名年輕人，亦疑似該校學生，惟該校和相關部門未有明確回應。石家莊截至今早11時增至12宗確診，患者包括幼稚園學生，還涉及農村婚宴(流水席)，副市長張峰珍強調，疫情防控形勢嚴峻複雜，全市進入應急狀態。

鍾南山：零傳播政策成本更低

另外，對於內地採取「零傳播政策」被指成本過高，中國工程院院士鍾南山表示，Delta變種病毒傳播迅速，就算有新冠疫苗，全球染疫死亡率亦達2%，是「不能容忍的高」，若放任疫情不理致大量感染後再收緊策，成本將更高。他認為，在零容忍或零傳播政策底下，一發現有感染就將疫情控制在小範圍，相對於大規模感染後再治療，成本更低。

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山西太原為民眾接種新冠疫苗加強針。(中新社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜北京新增一家四口確診-4區2學校受波及-291303
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