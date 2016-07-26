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新冠肺炎｜北京新增7人感染 包括一家五口 涉及中石油會議
8 分前
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新冠肺炎｜北京新增7人感染 包括一家五口 涉及中石油會議
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北京新增患者所住小區封閉，防疫人員轉送居民訂購的各類物品。(中新社)

內地新冠肺炎本土疫情持續，昨新增47宗確診、23宗無症狀感染，其中遼寧大連大增21宗確診和16宗無症狀感染，累計83宗確診和無80宗無症狀感染。國家衛健委主任馬曉偉已於昨晚趕抵大連，調研指導疫情處置工作。

中石油已有4員工確診

另外，北京昨深夜11時至今早11時共新增6宗確診、1宗無症狀感染。吉林今輪疫情首名確診者為中國石油集團員工，由於該員工曾到北京出差，北京疾控部門調查其在京密切接觸者後，證實其3位同事確診，而且其中一名新增確診的北京同事已傳染給4名家人，包括一名小三女生。

北京市政府表示，今次疫情來得急，活動軌跡點多面廣，涉及人員多，防控難度大，吉林確診者在京參加的3場會議共有111人，足跡涉及朝陽、海淀、東城共3個區。北京市政府又要求，各類會議要堅持「非必要不舉辦」，盡可能採用視像模式。

中石油則宣布在京系統全部進入應急狀態，駐京單位立即開展全員核酸檢測，所有人原則上不出京，京外人員亦不進京。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜北京新增7人感染-包括一家五口-涉及中石油會議-292665
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