新冠肺炎｜北京6人感染 暫停中高風險區入京航班列車

內地疫情嚴峻，首都北京亦出現多宗與湖南張家界有關的個案，截至今日零時共有5人確診、1人無症狀感染。為加強堵截疫情，首都機場、大興機場全面升級防控措施，暫停中高風險地區赴京航班。北京始發、涉及疫情重點地區江蘇南京、揚州、張家界及河南鄭州的13對列車停運；從鄭州、南京等23個疫情中、高風險地區到北京的列車車票停售。旅行社和網上旅遊公司不得為在京人員提供赴中高風險地區所在市的旅遊和機票加酒店服務，同時不接待有中高風險地區所在市旅居史的人士赴京旅遊，或為其提供赴京機票加酒店服務。

截至今午3時，全國有4個疫情高風險地區、125個疫情中風險地區；高風險地區分布於江蘇南京江寧區、江蘇揚州邗江區、河南鄭州二七區及雲南德宏州瑞麗市，中風險地區分布於江蘇、河南、湖北、湖南、雲南、遼寧、上海、四川、海南、福建、山東多地。

全民非必須不出境出京

北京市委宣傳部副部長、市政府發言人徐和建表示，北京市疫情防控壓力持續增加，全市要紮緊籬笆，不惜代價，嚴防死守，以最快的速度、最嚴格的措施，最果斷的行動進行防控。北京所有市民須堅持「非必須不出境、非必要不出京」。患者居住及工作場所已經封閉，只進不出，所在街道和單位的人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。在京黨政機關及國有企事業單位工作人員，亦原則上不得前往中高風險地區及所在市，確需前往的要由所在單位嚴格審批，且「誰申請、誰負責」「誰審批、誰負責」，回京後檢測陰性方可上班。

離京師生需在本月15日前回京

已離京的師生則需在距開學14天(本月15日)之前回京，個別學校、地區教育部門還要求相關師生回京後48小時內做核酸檢測，一些學校則暫停教師出京審批。此外，全市嚴格控制公園景區人數，落實限量、預約、分批的要求，酒店、賓館、民宿等場所嚴格執行掃碼登記、量體溫等防控措施，並要嚴控商業演出、會議培訓等聚集活動。