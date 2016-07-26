新冠肺炎｜北韓盛大國慶閱兵傳爆疫 全部人員須隔離 16人入院

北韓本月9日在平壤金日成廣場舉行夜間閱兵儀式，慶祝建國73周年，場面盛大，萬人空巷。由脫北者開辦的北韓消息網站「Daily NK」報道，因部分出席國慶活動的人士出現發燒及咳嗽等新冠肺炎症狀，而當日所有人都沒戴口罩，儀式過後所有出席者均被下令接受15天的家居隔離。另有報道指，有16名出席儀式的學生，疑似染疫入院。據報疑似集體染疫的消息令勞動黨中央委員會震怒，有5名負責防疫官員被免職。

金正恩身旁少年 隨時探熱 雙手口腔消毒

「Daily NK」指，北韓政府在排練期間，嚴格規定參與相關儀式人士佩戴口罩，並每天測量5次體溫，確保沒有異常症狀，一旦有人健康情況異常，就會換人。據報，閱兵式當晚跟領袖金正恩有密切接觸的少年團成員更接受了嚴格管理，須隨時及在活動開始前5分鐘檢查體溫，雙手及口腔均須消毒；而當日廣場主席台上的二百多名幹部，已完成接種新冠肺炎疫苗。不過據報當晚出席活動的所有人，均無戴口罩。

除了閱兵式外，當日北韓還舉辦了舞蹈活動，「Daily NK」指有份出席「朝鮮社會主義女性同盟舞蹈會」活動的部分人員，在活動結束後發燒達38度以上，被送至了平安南道安州市的國家隔離設施。

民間防衛大學16名學生 發燒照出席閱兵

另有韓媒引述消息稱，當日參與閱兵式的16名民間防衛大學學生，出現高燒、嘔吐及呼吸困難等新冠徵狀入院。該大學有別於普通大學，學生多為三十歲以上已婚人士，培育軍事人員。據報不適者在閱兵式之前已有低燒，但校方認為是冒雨彩排著涼所致，只著學生服用感冒藥，未有向上匯報。據稱除當日出席相關國慶活動的人員外，當局已封鎖民間防衛大學消毒，並要求沒有參加活動的學生，在宿舍隔離15天。

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