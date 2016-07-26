新冠肺炎｜南京增至112人染疫：Delta變種病毒引起

內地昨新增71宗新冠肺炎確診個外，本土佔31宗，均來自江蘇南京；新增無症狀感染20宗，本土3宗均在遼寧。南京新增的31宗確診個案中，有7宗為無症狀轉確診，確診者大部分在祿口機場工作，包括清潔工、地勤及食肆員工，其他確診者則有的士司機、學生及醫療推拿工作者等。

自上周二南京祿口機場9名清潔工確診以來，截至今日零時，南京本地已有112人染疫，加上廣東中山和珠海、遼寧瀋陽、安徽和縣及蕪湖、江蘇宿遷、四川綿陽發現的13宗關聯個案，南京祿口機場感染群組已增至125人。

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南京疾控中心今日指出，從已完成的病毒基因排序來看，引起今波疫情的是Delta變種病毒株。官媒《健康時報》則引述消息指，今次集中感染的南京祿口機場清潔工，都是外判員工，機場清潔工作屬外判。

報道又引述知情人士稱，「南京祿口機場的航站樓和飛機機艙的保潔工作，應當是由多家不同的外包公司承包的」，直指今次出事是外判公司為了節省開支而犯下「低級錯誤」——沒有將負責境外航班和境內航班的清潔工嚴格區分開，還讓清潔工回家住，無安排統一住宿，令病毒被帶入社區，故「無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任」。