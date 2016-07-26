新冠肺炎｜南京機場傳播鏈增至98人染疫 涉5省8縣市

江蘇昨日新增39宗新冠肺炎本土確診個案，南京佔38宗，其中8宗為無症狀轉確診；宿遷佔1宗，亦是無症狀轉確診。新增1宗無症狀感染，為南京個案。

南京自上周二在祿口機場發現今波疫情首批本土確診個案後，截至今日零時，已錄得75宗確診、13宗無症狀感染。南京祿口機場傳播鏈更已蔓延至遼寧瀋陽、安徽馬鞍山和縣、安徽蕪湖、廣東中山及珠海、四川綿陽，以及江蘇宿遷泗陽縣，連同南京的88人，總共98人染疫。

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珠海中山各1人染疫

其中珠海個案在昨日確認為無症狀感染，患者上周一在南京祿口機場搭南航CZ5846航班到珠海，當天入住酒店，隨後被列為重點人群，上周三集中隔離後每天檢測，4次結果均為陰性，昨日轉為陽性，隨即送院隔離治療。珠海市即日起展開全民檢測，患者住宿酒店所在的香洲區，全區被列為監控區域，涉事酒店及其到過的食肆等地點更封閉管理14日，附近區域亦封控管理。

中山患者亦是在上周一從南京搭CZ5846航班到珠海，然後轉動車回中山，上周三知道南京機場有確診個案後主動到醫院檢測，上周四證實陽性，為無症狀感染者，上周六出現症狀後轉為確診，其病毒基因排序與曾參與CZ5846機艙清潔的南京感染者高度同源。

澳門衛生局：社區風險擴大

因應中山及珠海感染個案，澳門衛生局指社區風險擴大，要求本月14日或之後到過南京祿口機場並已入境澳門的一百五十多人，今晚6時至11時到指定地點接受核酸檢測並入住指定酒店隔離，其家屬亦會獲安排做核酸檢測。

南京市委應對疫情工作領導小組暨市新冠疫情聯防聯控應急指揮部則在昨晚召開視像調度會，指今波疫情防控已到最關鍵、最吃緊階段，目前疫情風險尚未見底，傳播鏈仍未完全查清、阻斷，實現「可知可控」還要付出艱苦努力。